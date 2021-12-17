Hazal Kaya'dan Bakanlığa 'tarihi geçmiş aşı' sitemi

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine tarihi geçmiş koronavirüs aşısı yapılmak istendiğini söyledi.

"ŞİŞEYİ GÖRMEK İSTEMESEM TARİHİ GEÇMİŞ AŞIYI YAPACAKLARDI"



Konuyla ilgili 6,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, "Sosyal medya takip etmenin faydaları 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da 'Tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar'. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman" dedi.

Kaya paylaşımının ardından kendisine yapılmak istenen aşının fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

ÜNLÜ MÜZİSYEN DE AYNI KONUDAN SİTEM ETTİ



Yaptığı dizi müzikleriyle tanınan ünlü müzisyen Aytekin Ataş, koronavirüs salgına karşı korunmak için 3. doz aşısını yaptırmak istedi. Ancak gittiği hastanede aşının tarihinin geçtiğini gören Ataş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşanan duruma isyan etti.

"AŞILANMADAN ÇIKTIK"



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 3. doz aşısını yaptıramadan hastaneden çıktığını söyleyen Aytekin Ataş, "Bugün 3. doz BioNTech randevuma gittim. Ama aşının son kullanma tarihi 9 Aralık'ta geçtiği için yaptırmadan çıktım. Hemşire diğer aşılara da baktı. Hepsi 9 Aralık'ta dolmuş. Bekleyenlerin kimisi "1 haftadan bir şey olmaz" dedi. Biz diyemedik, aşılanmadan çıktık" dedi.

"KEŞKE BU KARARI DAHA ÖNCE ALSAYDINIZ DA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA UYGULANSAYDI"



Çoğu aşının tarihinin geçtiğine dikkat çeken müzisyen, yeni bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Madem elinizde Son Kullanma Tarihi geçen bunca aşı vardı, dünkü kararı 2 hafta önce alsaydınız da bu aşılar gönül rahatlığıyla uygulansaydı keşke. Aşı karşıtlığı toplumda bu kadar yaygınlaşırken yapılacak iş midir bu? Bununla ilgili bir açıklama yapıldı mı?"