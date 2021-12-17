Kurtulmuş: 'Ekonomik buhran' gibi bir laf haddi aşan bir sözdür
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (son ekonomi gelişmelere yönelik eleştiriler ) Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. 'Ekonomik buhran' gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır.
Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Aralık 2021 18:03
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (son ekonomi gelişmelere yönelik eleştiriler ) Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. 'Ekonomik buhran' gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız