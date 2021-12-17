Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 2.047,64, en yüksek 2.406,87 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,41 artarak 2.084,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 19,71 kazanımla 951,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 19,62 artışla 292,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.285,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.537,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 18,70 değer kazanarak 16,4750 liraya, avro da yüzde 18,58 artarak 18,5940 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 4,44, bireysel emeklilik fonları yüzde 6,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 14,56 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.