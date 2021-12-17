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Sırbistan'da Türkçeye ilgi giderek artıyor

Sırbistan'da Belgrad Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kursunu tamamlayan kursiyerler için Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un ev sahipliğinde sertifika töreni düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 20:38
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Kursiyerlere sertifikaları, Büyükelçi Aksoy ve eşi tarafından takdim edilirken, törende açılış konuşmasını yapan Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nün Koordinatörü Dinser Şahin, Aksoy'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür; tüm kursiyerleri de gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Şahin, Belgrad Yunus Emre Enstitüsünün çalışmalarıyla bugüne kadar 1570'i kültür merkezi bünyesinde 2500'ün üzerinde kursiyerin Sırbistan'da Türkçe öğrendiğini belirterek "Senede 3 dönem olarak planlanan kurslarda, bu dönem devam eden 140 kursiyer bulunuyor. Önümüzdeki süreçte hedefimiz bu sayıyı 2-3 katına çıkarmak." ifadelerini kullandı.

15 Ocak 2022'de başlayacak yeni dönemde sloganlarının "Dizileri Dilinde İzle" ve "Şehrin Dilini Konuş" olacağını ifade eden Şahin, "Öğrendikleri Türkçe, kursiyerlerimize gerek eğitim alanında gerek Sırbistan'da sayısı giderek artan Türk şirketlerinde işe yerleşmede gerekse de ülkemize ziyaretlerinde kolaylık sağlamaktadır." dedi.

Kültür merkezi bünyesinde sadece dil kurslarının bulunmadığını dile getiren Şahin, "Dil kurslarının yanı sıra Kemankeş okçuluk, ebru, sinema gösterimi, kitap tanıtımı, yemek kültürü, müzik programları gibi geleneksel sanat ve spor aktivitelerimiz de mevcut." açıklamasında bulundu.

Belgrad Büyükelçisi Aksoy da Sırbistan'da göreve başladığı ilk hafta Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ettiğini, ziyaretinde Türkçeye duyulan büyük ilgiye tanıklık ettiğini vurgulayarak "Birkaç sınıfı ziyaret ettim. Kursiyerlere neden başka bir dil değil de Türkçe öğrenmek istediklerini sordum. Özellikle Türkçe dizilerden çok etkilendiklerini ve Türkiye'ye gitmek istediklerini söylediler." diye konuştu.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Maya Goykoviç'in Meclis'teki bir konuşmasında dile getirdiği "Türkiye, Türk dizileri ile turist sayısını arttırıyor" sözlerini hatırlatan Aksoy, "Sırpça'da 9 bin Türkçe kelime bulunuyor. Sırp dostlarımızla anlaşamadığımız zamanlarda Türkçe hitap ediyorum. Beni anlıyorlar. Yastık, yorgan, baklava, börek gibi ortak kelimelerimiz var." dedi.

Türkçe'ye ilginin artmasından memnun olduklarını dile getiren Aksoy, "Yunus Emre Enstitümüzün çalışmalarına her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü dil konuşulmaya başlanınca insanlar birbirlerini daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Sırp ve Türk halklarının ve aile yapılarının benzerliklerine de işaret ederek "Önümüzdeki hafta Meclis Başkanımız Mustafa Şentop ve milletvekillerimiz Sırbistan'ı ziyaret edecek. Kendilerini Yunus Emre Enstitüsünde yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. Bir fırsat olursa, değerli Meclis Başkanımızı sizlerle de bir araya getirmek istiyorum." dedi.

Kursiyerlerden Anya Stosic de "Makine mühendisliği öğrencisiyim. Türkiye'nin Bayraktar drone projesini takip ediyorum. Mezun olunca bu projenin bir parçası olmak için Türkçe öğreniyorum." diye konuştu.

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