Borsada sadece iki hisse değer kazandı
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde sadece 2 hisse senedi değer kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 22:55
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|35,12
|34,26
|2,51
|Deva Holding
|33,46
|33,36
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız