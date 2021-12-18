18 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Odası ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, belediye başkanları toplantısı ile sosyal yaşam buluşmasına katılacak.

(Kayseri/08.30/09.00/10.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Göçmenler Günü Programı'na katılacak.

(18.00/İstanbul)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Niğde/11.30-16.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenecek AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00-14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Antakya Helena Center'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılacak.

(Hatay/13.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı, Teşkilat Akademisi ve Masis Burdur Maden Rehabilitasyon Alanı Fidan Dikme Töreni'ne katılacak.

(Burdur/11.00/11.30/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayiinde Milli ve Yerli Ürünlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Olumlu Etkileri ve Stratejik Önemi" konulu Ticaret Geliştirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı öncesi üst düzey yetkililerin katılımıyla ön toplantı gerçekleştirilecek.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika ülkelerinin devlet başkanları ve Afrika Birliği Komisyonunun katılımıyla İstanbul Kongre Merkezinde devam edecek.

(10.00/İstanbul)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehitlik Köyü Yeni Cami açılışı ile Artvin Çoruh Üniversitesi Çayağzı Yerleşkesi'ndeki icazet programına katılacak.

(Artvin/12.00/14.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmasını izleyecek.

(Saat: 18:30)

2- FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı final ilk maçında İtalya'dan Imoco Volley takımıyla Brezilya'dan Minas ekibi karşılaşacak.

(Ankara/15.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasına Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Medipol Başakşehir, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Trabzon/Konya/16.00/Antalya/19.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta başlayacak; Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü ve Balıkesirspor-Altınordu maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Balıkesir/19.00)

5- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta maçları; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 17. ve ilk yarının son hafta, 2. Grup'ta 18. hafta karşılaşmaları başlayacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak. A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone, derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

(İstanbul/15.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta başlayacak; Galatasaray Nef-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Beşiktaş Icrypex-Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.15/Denizli/15.30/İzmir/18.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edilecek.

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak; Fenerbahçe Safiport-Hatayspor, Galatasaray-OGM Ormanspor, BOTAŞ-Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.30/Ankara/14.00/15.00/Mersin/14.30/Kayseri/16.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak.