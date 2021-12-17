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Çağatay İHA Türk Hava Kurumu Teknik Envanterine Girdi

Coşkunöz Holding yatırımı ile İHA sektörüne yeni bir soluk kazandıran Türkiye'nin yenilikçi İHA üreticisi UAVERA, Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş.'ye eğitim amaçlı İHA satışı gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 23:21
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Çağatay İHA Türk Hava Kurumu Teknik Envanterine Girdi

Coşkunöz Holding yatırımı ile İHA sektörüne yeni bir soluk kazandıran Türkiye'nin yenilikçi İHA üreticisi UAVERA, Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş.'ye eğitim amaçlı İHA satışı gerçekleştirdi. Son teknoloji Çağatay VTOL Eğitim İnsansız Hava Aracı, yapılan törenle Türk Hava Kurumu Teknik envanterine girdi.

Türkiye'nin milli gururlarından Coşkunöz Holding yatırımı İHA üreticisi UAVERA, son teknoloji insansız hava araçlarıyla önemli satış başarıları yakalıyor. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kuvvetleri envanterlerinde kullanılan Çağatay VTOL İHA, Türk Hava Kurumu Teknik (THK Teknik) envanterine de girdi. UAVERA ile THK Teknik arasında yapılan sözleşme doğrultusunda 1 Adet Çağatay İnsansız Hava Aracı, gerçekleşen sertifika töreni ile THK Teknik'e teslim edildi. Sözleşme kapsamında İHA için simülasyon sistemi de bulunuyor.

Eskişehir THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törene UAVERA Havacılık Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Ünver ŞAHİN, THK Teknik Uçak Bakım A.Ş. Genel Müdürü Cemal BALIKÇI, İHA2 sertifikası alacak pilot adayları ve her iki firmanın yetkilileri katıldı. Törene katılanlar, yapılan uçuş gösterisiyle Çağatay İHA'yı havada izleme olanağı da buldu.

UAVERA' dan Havacılığa Büyük Destek

Yapılan iş birliği ile ilgili konuşan UAVERA Genel Müdürü Ünver Şahin havacılık sektörüne sağladıkları katkıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Şahin, "Teslim edilen Çağatay VTOL Eğitim İHA, THK Teknik bünyesinde SHGM İHA2 pilot sertifikası almak isteyen adayların İHA2 uçuş eğitimlerinde kullanılacak. UAVERA, İHA geliştirme ve üretiminin yanında, ülkemizin İHA2 pilot ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü desteği vermeye devam edecek" diye konuştu.

Çağatay VTOL Eğitim İnsansız Hava Aracı

Özgün tasarıma sahip İHA ve Uçuş Kontrol Sistemleri geliştirme hedefiyle yola çıkan UAVERA'nın Çağatay VTOL Eğitim İnsansız Hava Aracı, kendi kulvarında belirgin özellikleriyle öne çıkıyor. Piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen, özgün ve adaptif yazılım ve kontrolcüler ile donatılmış olan İHA'lar zorlu hava koşullarında ve tam otonom görev yapabiliyor. CGTEGTVTOL minimum 4 saate kadar havada kalma ve 50 kilometreye kadar olan iletişim menzili ile sınıfında lider konumda. Bir pilot adayı, iki teknisyenden oluşan 3 kişilik ekip aynı anda eğitim görebiliyor. UAVERA'nın geliştirdiği özgün simülasyon sistemi ise pilot adaylarına gerçek durumları deneyimleme imkanı sağlamakta.

Çağatay İHA'nın Envanterlerdeki Yeri Büyüyecek

Yapılan sözleşmeyle teslim edilen 1 İHA'nın yanı sıra 2022 yılında THK Teknik envanterine yeni Çağatay VTOL İHA'ların girmesi ve iki kurumun ortak eğitimler planlaması da bekleniyor.

İlerleyen dönemde UAVERA tarafından İHA ile kargo hizmetlerinin verilmesi ve bu amaçla platform geliştirilmesi alanlarında da iş birlikleri hedefleniyor.

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