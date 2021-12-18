18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu I. Hukuk Müşaviri Esma AKSOY seçilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Vedat Ali TEKTAŞ atanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Hüsnüye ERDOĞAN atanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN görevlendirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK atanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Fazlı KILIÇ atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cem URALDI atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha SAĞLAM görevden alınmış
YERİNE
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Musa ŞAHİN atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan AY atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet DEMİRCİOĞLU atanmıştır.
17 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
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