Numan Kurtulmuş'tan ekonomik OHAL iddiasına cevap

Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu.

OHAL ÇIKIŞINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİ

Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili daha sonra özür dilemişti. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti

TBMM'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Daha sonra yeni bir açıklama daha yapan Özgenç, "Sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır. Bu nedenle TBMM'de genel görüşme yapılmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır" dedi.

KURTULMUŞ'TAN İDDİALARA CEVAP

2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde AK Parti Grubu adına söz alan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2013 yılının mayıs ayından itibaren Türkiye'nin bu istikamette geliştiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli bu politikadan asla vazgeçmeyecektir, bunun için de bütün kaynaklarımızı seferber ederek yolumuza devam edeceğiz. Ancak, bunu yaparken, kimilerinin söylemeye çalıştığı gibi, asla serbest pazar ekonomisinin kurallarından vazgeçmeyeceğiz. Türkiye sosyal politika donanımlı, gerçekten etik kurallarla çevrilmiş bir serbest pazar ekonomisi istikametinde yürüyüşünü sürdürecektir. Geçtiğimiz birkaç gün evvel, maalesef, kimilerinin haddini aşan bir şekilde kıyıda köşede 'ekonomik OHAL'den bahsetmiş olması Türkiye'de ve Türkiye'yi dışarıdan takip eden çevrelerde önemli birtakım endişeleri ortaya çıkardı. Bir kez daha çok net bir şekilde söylüyoruz; Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür, kimsenin aklından geçmesin, Türkiye serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde hareket ediyor. Ama şunu gördük; Bir laf ortaya atıldı, özellikle sosyal medyada kimler kimler arkasından takıldı gitti."