Asgari zammı çalışanları sevindirdi: Bu kadarını beklemiyorduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın yüzünü güldürdü. Edirne'den Kars'a, Gaziantep'ten Sivas'a, Diyarbakır'dan Antalya'ya kadar yurdun dört bir yanındaki asgari ücretli çalışanlar, 4 bin 253 lira olarak açıklanan yeni asgari ücreti büyük bir memnuniyetle karşıladı. Yeni ücret rakamını Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyar duymaz adeta bayram sevinci yaşadıklarını aktaran asgari ücretliler, yapılan zamma ilişkin "Beklentimizin üzerinde oldu, yüksek fiyatların yaşandığı bu dönemde ilaç gibi geldi" dediler. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan asgari ücretli çalışanlar, asgari ücrette yapılan artışa ilişkin duygularını Yeni Şafak'a anlattı.



AİLECE MUTLU OLDUK

Tuncay Öksüz / SİVAS: Bir fabrikada asgari ücretle çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücret zammı beklentilerimizin üzerinde oldu. Fabrikada çay paydosundaydık, 4 bin 250 lira rakamı Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkar çıkmaz arkadaşlarla birbirimize sarıldık. Çok mutlu olduk. Bu mutluluğu ailemle de yaşadım.

ÇOK GÜZEL BİR RAKAM

Serap YAY / EDİRNE: Ben de milyonlarca asgari ücretliden biriyim. Sekreterlik yapıyorum. Açıklanan zam oranı birçok kişi gibi beni de memnun etti. Heyecanlandık, inanamadık, çok güzel bir rakam oldu.

İbrahim Kemer / KARS: Lastik firmasında, sökme takma işçisiyim. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret zammı ilaç gibi geldi. Bizlere moral oldu. Adete bayram sevinci yaşadık. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.

HAYATIMIZA OLUMLU YANSIYACAK

İlayda ALEMDAR / GÜMÜŞHANE: Gıda sektöründe çalışan bir işçiyim. Açıklanan asgari ücret bizlerin yüzünü ve yüreğini güldürdü. Bir işçi kardeşiniz olarak belirlenen asgari ücret rakamı ile gelecek yıllardaki eğitim hayallerime katkı sağlayacağı sevinci bugün daha da artmıştır. Bu durum yaşadığım dört kişilik çekirdek aileme de maddi açıdan olumlu yansıyacaktır.

Kübra Yılmaz / ESKİŞEHİR: Hizmet sektöründe çalışıyorum. Diğer arkadaşlarımızla birlikte takip etik. Cumhurbaşkanımız rakamı açıklayınca şaşırdık, inanamadık ama hepimiz çok mutlu olduk. Bu artış, alım gücümüzü artıracak. Hemen ailemle de paylaştım onlar da çok mutlu oldular.

Yücel Karacaoğlu / ANTALYA: Soğuk hava deposunda çalışıyorum. Asgari ücretle geçinmek malumunuz ki her zaman zor oluyor. Enflasyona göre çok iyi bir artış yapıldı. Tüm asgari ücretliler gibi canlı yayında izledik, şükürler olsun ki hayallerimiz suya düşmedi.

Zeynep Sancar / DİYARBAKIR: İş-Kur programında çalışıyorum. Asgari ücret beklentimin çok üzerinde gerçekleşti. Bu bir şeylerin yoluna gireceğini gösteriyor. Farklı görüşte olan insanların da asgari ücrette yapılan zam nedeniyle Cumhurbaşkanımızı takdir ettiğine şahit oldum.

Fehime Funda Doğruer / İSTANBUL: Özel bir şirketin yemekhanesinde çalışıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, ben 3 bin 800 lira bekliyordum, beklentimin üzerinde bir artış oldu. Çok sevindik, asgari ücretle çalışan kız kardeşimde çok sevindi, hemen onu aradım sevincimizi paylaştım.