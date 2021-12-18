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ASELSAN, 1.500 mühendis istihdam edecek

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, geçen yıl 1.500 kişiyi işe aldıklarını, bu sene de aynı oranda istihdam sağlayacaklarını açıkladı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 18 Aralık 2021 07:35
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ASELSAN, 1.500 mühendis istihdam edecek

Kocaeli Derince Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik "Teknoloji ile Yeni Çağa Bakış" konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün konuştu. Görgün, 46 yıl önce kurulan ASELSAN'ın bugün dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketleri arasında 48'inci sırada yer aldığını dile getirdi.

"SADECE SAVUNMA DEĞİL, SİVİL ALANDA DA ÇALIŞIYORUZ"

ASELSAN'ın deniz, komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri, hava savunma sistemleri, akıllı mühimmat sistemleri gibi alanlarda yerli ve milli ürünler geliştiren bir şirket olduğunu vurgulayan Görgün "Savunma teknolojileri dışında sivil alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ÇOK KISA BİR SÜREDE SOLUNUM CİHAZLARI ÜRETTİK"

Haluk Görgün, ASELSAN'ın 45 yıldır savunma sanayisinde elde ettiği bilgi birikimini şimdi ulaşım, enerji, tarım, güvenlik, otomasyon, sağlık gibi alanlarda kullanmaya başladığına dikkati çekti. Gürgön "Geçtiğimiz sene Covid-19 gündeme geldiğinde biz ASELSAN, Baykar, Arçelik ve Biosys'le birlikte çok kısa bir zamanda solunum cihazları ürettik. Türk mühendisinin gayreti ve azmiyle ortaya çıkmış en güzel örneklerden, projelerden biri" diye konuştu.

"İŞE ALDIĞIMIZ KİŞİNİN TUTKUSUNA BAKIYORUZ"

ASELSAN'ın çalışan sayısı ve işe alım politikası hakkında bilgi veren Görgün "9 binin üzerinde çalışanımız var, 9 bin 200'leri buldu aslında. Her gün yeni personel almaya devam ediyoruz. Sadece geçen yıl 1500 personel istihdamı yaptık, bu sene de aşağı yukarı o civarda olacağını sene bitmeden tahmin edebiliyorum. Biz personeli seçerken teknolojiye yatkınlığa, teknoloji kültürünü özümsemeye, yenilikçiliğe ve gelişime açıklığına dikkat ediyoruz ama daha çok içlerindeki tutkuya bakıyoruz. Kendisini geliştirme, kendisiyle beraber kurumu geliştirme ve bununla beraber ülkesini geliştirme arzusuna, heyecanına dikkat ediyoruz. Bazen önümüze çok iyi CV'ler geliyor. 5 yıllık tecrübeli, savunma alanında yaptığı tecrübeler ve saire... Tabi ki onlar da bizim için kıymetli ama esas olan karşımıza aldığımız arkadaşın arzusu, heyecanı, tutkusu. Çalışanlarımızın yüzde 60'ı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayladığı Ar-Ge merkezlerimizde çalışıyorlar. Çalışanlarımızın yüzde 60-65'i Ar-Ge personeli. Bizim işimiz gücümüz Ar-Ge" İfadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE AR-GE'YE 500 MİLYON DOLAR AYIRDIK"

Haluk Görgün, yenilik ve gelişim için Ar-Ge'nin olmazsa olmaz olduğunu ve bütçesel olarak da bunu desteklediklerinin altını çizerek "Geçen sene ASELSAN'ın Ar-Ge'ye ayırdığı bütçesi 500 milyon dolar civarındaydı. Her sene öz kaynaklı projelerinin bütçesi, toplam bütçenin yüzde 7'si kadar. Ne yaparsak yapalım Ar-Ge'ye ayırdığımız bütçeden hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Bunu mutlaka ve mutlaka destekliyoruz" sözlerini sarf etti

TELSİZLERLE BAŞLAYAN BU YOLCULUK, UZAY İLE DEVAM EDİYOR

ASELSAN'ın kuruluşunda yerli ve milli haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve bunların ülkeye kazandırılmasının olduğuna işaret eden Görgün, telsizlerle başlayan hava savunma sistemlerine kadar varan, uzayda çalışan sistemlere varana kadar ürünleri geliştirirken bu yaklaşımdan hiç vazgeçmediklerini dile getirdi.

"3 BİNDEN FAZLA ŞİRKETLE ÇALIŞIYORUZ"

Görgün, ülke için çalıştıkları 3 binin üzerinde firma olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: Yaptığımız ürünlerde, ortaya koyduğumuz performansta mutlaka ve mutlaka kendimizle beraber gelişecek, bizimle beraber yol arkadaşı olacak firmaları teşvik etmeye, onlarla beraber çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bir şirket 3 binin üzerinde şirketle çalışıyor. İnanılmaz bir rakam. Bunların kimisi KOBİ ölçeğinde kimisi büyük ölçekte ama biz daha çok KOBİ'lerle çalışmaya, desteklemeye gayret ediyoruz. Çalıştığımız firmaların yüzde 80'in üzeri KOBİ'ler.

"73'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

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ASELSAN yerli ve milli çözümlerini dost ve müttefik ülkelerle paylaşmak, teknolojik ürünlerde ihracat yapmak adına çok gayret gösterdi. "Bugün itibarıyla 73'ün üzerinde ülkeye ihracatı gerçekleştirmiş bir şirket ASELSAN. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde mutlaka ve mutlaka ürünleri olan bir şirket haline geldik.

GENÇLERİ TEKNOFEST'E DAVET ETTİ

Öte yandan, Görgün, konuşmasının devamında gelecekte kendilerini bekleyen yeni teknolojilere değinerek, gençlere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara katılmaları tavsiyesinde bulundu.

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