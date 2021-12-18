Dünya Gazetesi'nden Canan Sakarya ve Hüseyin Gökçe'nin haberine göre

Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4253 lira olarak belirlenen asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören hükümleri de içeren kanun teklife TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yürütme ve yürürlük maddesi dahil toplam 13 maddeden oluşan teklifte ayrıca bir süre önce gündeme gelen ek bütçe ihtiyacına ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Torba teklifin 7'nci maddesi ile 2021 yılında oluşan gelir fazlasının, kamu kurumlarının bütçelerine eklenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Öte yandan torba teklifin 6'ncı maddesi ile BOTAŞ'ın kamuya olan ödenmemiş borçlarının tamamı silinmesi öngörülüyor.

Teklifin ilk maddesi ile konutların çatı ve cephelerine kurdukları tesislerle elektrik üretenlerin ihtiyaç fazlasını satışına ilişkin muafiyette 10 kW olan sınır genişletilerek 20 kW'ya çıkarılıyor.

Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak Teklifin ikinci maddesi ile asgari ücretin tamamı vergi dışı bırakıldı.

Öte yandan maaşı mevcut asgari ücretten yüksek olup, 1 ocak 2022 itibarıyla asgari ücretin altında kalacak olan çalışanların ücretleri de Asgari Geçim İndirimi ile asgari ücrete tamamlanacak. Bu uygulama halen 2825 lira ile 4252 (yeni asgari ücretin altında kalan tutar) lira arasında maaş alanlar bu madde uyarınca 1 Ocak'tan itibaren işverenleri yeni bir ücret artışı yapmazsa en az 4253 lira alacaklar.

BOTAŞ'ın borçları siliniyor

Teklifin 5'inci maddesi ile Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerde yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alındı.

6'ncı madde ile de BOTAŞ'ın kamuya olan tüm borçları (yapılandırılanlar dahil) faiz ve cezaları siliniyor. İlgili madde gerekçesinde, doğalgaz fiyatlarının tüketicinin korunması, fiyat istikrarı ile hizmeti veren kamu işletmesinin finansal görünümü de dikkate alınarak en makul seviyede belirlendiği kaydedildi.

Gelir fazlası kuruluş bütçelerine eklenecek Öte yandan kamunun ek ödenek ihtiyacının karşılanması amacıyla 2021 yılında oluşan gelir fazlasının, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek ekleme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi. Bu tutar, yıl içindeki gelir tahmininin üzerinde elde edilen gelir kadar olabilecek.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamçazebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu madde ile TBMM'nin yetkilerinin gasp edildiğini bildirdi. Hamzaçebi, "Ak Parti ek bütçe için hile yapıyor, ek bütçe teklifi böyle olmaz" ifadelerini kullandı.