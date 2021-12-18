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Devlet babaya en güzel evlat

Erzurum'da devlet bursuyla okuyup öğretmen olan Sedat Emrem başlattığı kampanyayla 82 okulda kütüphane kurdu, topladığı 115 bin kitabı 280 okulun kütüphanesine ulaştırdı. Sedat öğretmen, "Devlet bana babalık yaptı, şimdi evlatlık sırası bende" diyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Aralık 2021 08:15
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Devlet babaya en güzel evlat

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve zor şartlar altında devlet bursuyla okuyup öğretmen olan Sedat Emrem (32), başlattığı kampanyayla devlete olan vefa borcunu ödüyor. İlkokul 5. sınıfta devlet bursluluk sınavını kazanan ve üniversiteyi bitirene kadar devlet bursuyla okuyan Sedat Emrem, 2018'de Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na Türkçe öğretmen olarak atandı. Okulundaki kütüphanenin yeterli kitaba sahip olmadığını gören Emrem, sosyal medya hesabında "Bir Kitap Bir Umut" adında kampanya başlattı.

280 OKULA 115 BİN KİTAP

Kampanya ile kendi okulunun kütüphanesini zenginleştirdiğini belirten Sedat Emrem, "Kendi okulumun kütüphanesinde 260 kitap vardı. Bunların 150'si lise düzeyindeydi. Bu kitaplar ortaokul öğrencilerine hitap etmiyordu. Kampanya çok büyük ilgi gördü ve binlerce kitap geldi. Kitaplar gelmeye başlayınca kütüphane zenginleşti ama bu kez de masa, sıra ve dekor gibi sorunlarımız oldu. Hepsini yardımlarla hallettik. Daha sonra bizde olan sorunun diğer okullarda da olduğunu gördüm. Bunun üzerine kampanyaya devam ettim ve 2021'de 43 okulumuzun kütüphanesi doldurduk. 134 okulumuza 34 bin kitap gönderdik. Şimdi 280 okulumuza ulaşarak 115 bin kitap gönderdik. Şu ana kadar 18 ilde kütüphane yaptık" diye konuştu.

'82 KÜTÜPHANE KURDUK'

Kampanyaya bir taraftan kitap yardımları yapılırken kütüphanesi olmayan okullar için de harekete geçen Sedat öğretmen, yurtdışında yaşayan gurbetçilerin desteğiyle 47 okulun kütüphanesini yaptı. Kendi yaptığı kütüphanelerle birlikte 82 okulu kütüphaneye kavuşturduklarını belirten Sedat Emrem, "Hayırseverler bize ne kadar ulaşıyorsa kütüphanesi olmayan okullar da bize ulaşmaya devam ediyor. Şu anda 30 kadar okulumuz bizden kitap bekliyor. Onları listeye aldık ve sırayla kitap göndermeye devam ediyoruz. Bu projenin yanı sıra okullarımıza özel eğitim sınıfları, zeka oyunları köşesi, müzik atölyeleri yapmaya da başladık. Çocukların atölyeleri olsun, çocuklar sanatla büyüsün projesine başladık. Üç okulumuza müzik atölyesi, 1 okulumuza zeka oyunları köşesi, 2 özel eğitim müzik atölyesi kurup bir okulumuza da çok amaçlı konferans salonu yaptık. Öğrencilere kırtasiye, bot yardımı da yaptık. 3 bin öğrencimizin bot, 50 öğrencimizin 50 tablet ve bin 500 öğrencimizin kırtasiye ihtiyacını karşıladık" dedi.

'VEFA BORCUMU ÖDÜYORUM'

Kendisinin zor şartlar altında okuduğunu belirten Sedat Emrem, "Ben beşinci sınıfta bursluluk sınavını kazandım. Devletimin bursuyla üniversiteyi okudum. Ben zorlukla büyüdüm. Yazları tarlarda ırgatlık yaparak geçirdim. Bize babalığı devlet yaptı. Şimdi biz de evlatlık borcumuzu ödeyelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali ALTUNTAŞ

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