Bekleme süresi 3 aya düşünce aşıya talep arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 aşılarında hatırlatma dozu için bekleme süresinin 3 aya indirildiğini açıklamasının ardından, aşılama takvimine göre son dozun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar hatırlatma dozlarını yaptırmak için aşı merkezlerine koştu.

aşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit:

Tüm merkezlerde hatırlatma dozu için aşıya başvuruda bir artış oldu. Bu da aslında önemli bir nüfusun sürecin iyi takibinde ve idrakinde olduğunu gösteriyor. Bizim merkezimizde de bir önceki güne göre 10 katı bir artış oldu. Bu grup bilinçli ve sıkı takip eden bir grup. Her varyantın kendine göre dinamikleri var ve o dinamiklere göre konum alıyoruz. Dünyada vakaların hızla arttığı ülkeler var ve bu hızla artan ülkelerin birçoğu da çift doz iyi oranda aşılanmış ülkeler. Bunların durumuna bakınca belli bir süreden sonra hatırlatma dozu yapılmasının kıymeti ortaya çıkıyor. Çift doz aşılanmış olan vatandaşlarımızdan hasta olanlar, genelde aşısının üzerinden çok zaman geçmiş olanlar. Omicron'un yayılma hızının Delta'dan çok daha büyük olduğunu biliyoruz. O yüzden de vaka sayılarının çok hızlı artma ihtimali söz konusu. Yeni bir vaka artış trendine gireceksek hatırlatma dozu çok önemli hale geldi. En büyük cesaret tedbirli olmaktır.

RANDEVU OLMASA BİLE GERİÇEVİRMİYORUZ

KARTAL Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan: Hatırlatma dozunu bekleyen duyarlı vatandaşlar vardı, onlar bir an önce koşarak aşıya geldiler. Randevusuz gelenleri de hiç geri çevirmeden yapıyoruz ama randevu oranı düşük bunu artırmaya çalışıyoruz. Biz aşı sayısında günlük 6-7 binli rakamlardan 500'lere inmiştik ama dün toplamda 3 bin aşı yaptık.

Omicron yeni bir varyant ve nasıl davranacağını çok net bilmiyoruz ama çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Ona karşı da en iyi silah aşı.

38 MİLYON KİŞİ SIRADA

TÜRKİYE'NİN dört bir yanında aşılama çalışmaları hızla devam ederken yeni varyanta karşı koruyuculuğun artırılması için hatırlatma dozlarının yapılması büyük önem taşıyor. İkinci doz aşısını yaptıran ancak hatırlatma dozunu olmayan 38 milyon vatandaş bulunuyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş SABAH'a konuştu: Omicron'un ağır hastalık yapma gücü Delta'dan daha fazla değil ancak daha hızlı bulaşıyor. Eksik aşılılar aşılarını olmalı ve tam doz aşılılar da hatırlatma dozlarını yaptırmalı" dedi. Burak Erdem ÇELİK/ ANKARA

2022 IÇIN BIRAZ DAHA UMUTLUYUZ

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: Aşı hala tek silahımız, lütfen dozlarınızı tamamlayın. İnşallah hepimiz aşı olduktan sonra muhtemelen salgının hafif seyriyle dünya rahatlayacak. Kovid-19'un Omicron varyantı daha bulaşıcı ama sanki bize bir miktar ümit veriyor. Virüsün daha iyimser bir yöne evrildiği sonucunu çıkartabiliyoruz. Ama bunu konuşmak için çok erken çünkü mutasyonlar sürekli var. Tüm ülkeler aşı olursa bunu başarabiliriz. 2022 için biraz daha umutluyum.

'SOĞUK ALGINLIĞI' DEMEYİN OMICRON VARYANTI ÇIKABİLİR 5 SEMPTOM

BİLİM dünyası Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Kovid-19'un yeni varyantı Omicron ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bazı uzmanlar bu yeni varyantın hafif seyrettiğini, bazı uzmanlar ise ağır etkilere neden olduğunu belirtirken İngiliz Mirror gazetesinde yer alan haberde, Omicron'un semptomlarının soğuk algınlığı ile karıştırılabildiği kaydedildi. Profesör Tim Spector, Omicron varyantına yakalananların burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırmak ve boğaz ağrısı gibi semptom gösterdiğini ve bunların soğuk algınlığı olarak düşünüldüğünü belirterek "Bunların olası Omicron semptomları olduğunu bilin ve test yaptırın" dedi.