Trafikte savcıya saldırı şoku: Ne olursan ol öldürürüz seni!

Olayın ardından hastaneye kaldırılan savcı, kendini darp eden şahıstan şikayetçi olurken ifadesinde, saldırganın kendisine, 'Ne olursan ol öldürürüz seni' dediğini söyledi. Olay yerinden kaçan şahıs, yanındaki arkadaşıyla birlikte çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevinin yolunu tuttu.

NE OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ

Aracından inerek savcının arabasına doğru hızlı adımlarla ilerleyen Suat A., hakaretler ederek arabanın camından içeriye doğru eğilip savcıya yumruk atmaya başladı. Kendisini korumak için güçlükle konuşabilen savcı, mesleğini söyledi. Şikayetçi olan savcı ifadesinde, saldırgan Suat A.'nın kendisine 'Ne olursan ol öldürürüz seni' dediğini ve kaza sonrası olay yerinden kaçtığını söyledi.

HASTANELİK OLDU

Olayın ardından burnu kırılan savcı, hastaneye giderken, diğer araçta bulunan Suat A. ve Çetin A., gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



'SİLAHINI GÖRÜNCE ENGEL OLDUM'

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Çetin A., olay anında aracı şüpheli Suat A.'nın kullandığını söyleyerek 'Suat ve savcının kullandığı araç kaza yaptı. O sırada Suat bir hışımla aşağı inerek diğer aracın yanına gitti. Araçtaki şahısa vurmaya başladı. Ben de araya girip Suat'ı uzaklaştırmaya çalışırken araçtaki kişi savcı olduğunu söyledi. Suat korkup kaçtı ama ben savcı beye yardımcı oldum. Başka bir hareketim olmadı' dedi.



KIZGINLIKLA YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Diğer şüpheli Suat A.ise Hakimlikteki sorgusunda kızgınlık nedeniyle savcıya vurduğunu, sonrasında savcının burnundan kan geldiğini, o sırada savcı olduğunu öğrenince geri çekildiğini, Çetin'in gelip savcıyla kendisini ayırmaya çalıştığını, kendisinin korkup kaçtığını ve savcıya yönelik 'Ne olursan ol öldürürüz seni' demediğini ifade etti.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgularının ardından şüpheliler Suat A. ve Çetin A., şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe olması, müştekinin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralanması ve vücudunda birinci derece kemik kırığı olduğunun belirtilmesi, şüphelilerin beyanlarının çelişkili ve inandırıcılıktan uzak olması ve delillerin karartılma ihtimalinin olması gerekçeleriyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.