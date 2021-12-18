Evde bakılacak hayvan sayısı sınırlanıyor mu?

Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklik içeren yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yasanın uygulama yönetmeliklerini hazırlamaya başladı. Taslakta evdeki hayvan sayısına sınırlama içeren düzenlemenin de yer aldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu düzenlemeyle site ve apartmanlarda köpekler için üç, kediler için beş olmak üzere sayı sınırlaması getirilecek.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı "Yasanın hazırlık süreçlerinde en çok tartışma yaratan konulardan biri de evdeki hayvan sayısına kısıtlama getirilmek istenmesi üzerine olmuştu. Yönetmelik taslağında açıkça sayı sınırlamasına ilişkin düzenleme var. Ve üstelik evde üretime izin veren, üretimi kollayan bir düzenleme" dedi.

Paçalı "Bu taslak bu şekli ile düzeltilmeden yayınlanırsa infial yaratır" ifadelerini kullandı.