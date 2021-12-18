Yunanistan, Türkiye sınırı için harekete geçti

Benzer bir hamle de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Türkiye ile sınır çitini 26 km genişleteceklerini söyledi.

Parlamento Ulusal Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi'ne hitaben yaptığı konuşmada, kuzey Evros'taki Kastanies kasabası yakınlarındaki mevcut çitin onarılmasının yanı sıra, Feres kasabası çevresindeki daha geniş alanda seçilen yerlere 26 km'lik ek çitler dikileceğini açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYICI İFADELER

Önlemlerin Yunanistan sınırını koruyacağını ve yasadışı göçmen akışlarını önleyeceğini söyledi.

Yunan Bakan "Mart 2020'de Evros'ta yaşananlar artık herkes tarafından biliniyor. Bu, yasadışı göçmenlerin ve mültecilerin Yunan topraklarına girmek için kendiliğinden bir girişim değil, Türk makamları tarafından yasadışı göçmenleri kullanarak Yunan sınırlarını büyük ölçüde ihlal etme niyeti olan organize bir operasyondu " sözleriyle Türkiye'yi suçladı.

Theodorikakos, geçen yılın aynı döneminde ülkelerine girmeye çalışan yasadışı göçmen sayısının bugünküne oranla daha az olduğuna vurgu yaparken, bu durumun onları 'önlem almaya ittiğini' vurguladı.

Öte yandan, Yunanistan artan göç baskılarıyla başa çıkmak ve caydırıcı etkiyi artırmak için sınır kuvvetlerini de artırma kararı aldı.

Buna göre, 250'si Dedeağaç'ta ve geri kalanı Doğu Makedonya'nın üç bölgesel biriminde konuşlandırılacak 550 kişi ile sınır güvenliklerinin sayısı artırılacak.