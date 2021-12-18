CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi yönetenler, ülkeyi seviyorlarsa insanlara, ticaret erbabına, sanayiciye, çiftçiye, esnafa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer." dedi.

Çeşitli programlar için kente gelen Kılıçdaroğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

KAYSO ziyaretinin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmeleri hem KTO hem de KAYSO ile görüştüğünü dün de TÜSİAD başkanını aradığını aktararak ekonomik gidişin pek parlak olmadığını söyledi. Ciddi sorunlar olduğunu, dövizin, doların kontrol edilemediğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye'nin yönetilmediğini, savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı had safhaya çıkardı. Ülkeyi yönetenler, ülkeyi seviyorlarsa insanlara, ticaret erbabına, sanayiciye, çiftçiye, esnafa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim. Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da yoktur, tahammülü de yoktur, doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür. Daha kırılgan bir ekonomi istemiyoruz, daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten kimse korkmasın, millet bizim milletimiz, onun sağduyusuna da güvensin. Kendileri eğer çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa ki öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar, neden çekiniyorlar, sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa zaten değiştirecektir."

Kılıçdaroğlu, "Daha güzel bir Türkiye'ye ihtiyacımız var, daha huzurlu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım, bunun yolu demokrasidir. Baskıyla, terörle Türkiye'nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir. En büyük arzumuz budur, bir an önce seçim, bir an önce seçim. Sandığın milletin önüne getirilmesi lazım." diye konuştu.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını aktaran KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı.