Mahalle muhtarı, muhtarlığı gelinliklerle donattı

Kartal Esentepe Mahalle Muhtarı Ramazan Kula, maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan gelin adaylarının yardımına koştu. Muhtar Kula, 42 metrekarelik muhtarlığı çevreden ve yurt dışından kendilerine bağışlanan gelinlikler ile donattı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Kula, mahallede düğün yapan evli çiftlerden ve yurt dışından muhtarlığa gelinlik bağışı yapıldığını söyledi. Evlilik planı yapan gelin adayları, imzaladıkları anlaşma karşılığında gelinliklerini ücretsiz bir şekilde muhtarlıktan alabiliyor. Düğünlerinde gelinliği kullanan gelinler, temizleme işlemini yaptıktan sonra gelinliği tekrar muhtarlığa teslim ediyor.

"Danimarka'dan, Almanya'dan bile muhtarlığımıza gelinlik geldi"

Yapılan bağışlarla mahalleliden ve yurt dışında yaşayan vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını belirten mahalle Muhtarı Ramazan Kula, "Yeni evlenenler düğün masraflarının ağırlığından dolayı zorlanıyor. Biz de ne yapabiliriz, ne ederiz diye düşünürken bir an aklıma gelinlik geldi. Maliyetleri ve kiralar yüksek olduğu için ihtiyaç sahibi aileler için böyle bir organizasyon yapmayı düşündüm. Ve mahallemden çok güzel tepkiler aldım. Mahallemizin sınırlarını da taştı. Hatta Danimarka'dan, Almanya'dan bile bize gelinlik geldi." dedi.

"Komşumuz 18 bin liraya kızına aldığı gelinliğini de muhtarlığa getirdi"

Muhtar Kula, "Geçtiğimiz günlerde bir komşumuzun düğünü olduğunda 18 bin liraya kızına aldığı gelinliğini de muhtarlığa getirdi. Bu dayanışma ruhuyla sadece kendi mahallemize değil, kırsal yerlerine komşularımızın tanışları üzerine gelinlik gönderiyoruz. Çok güzel ambiyans, elektrik aldık. İnşallah bunu uzun süre devam ettirmeyi ve Türkiye tüm muhtar arkadaşlarımın bu konuda bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Yapanların da olduğunu duyuyorum. Hoş, güzel şeyler. Muhtarların etki alanı çok güçlü. Yaptıkları bütün kampanyaların sonuç vereceğini düşünüyorum. Tavsiye ediyorum. Biz düğün tarihinden bir ay sonraya getirilmesi için kısmi bir sözleşme yapıyoruz. Kısmi bir sözleşme yapıyoruz. Düğün bittikten bir ay sonra kuru temizlemesini yapıyorlar. Tekrar teslim ediyorlar. Sadece gelinlik de değil, bizim başka sosyal yardımlaşma alanlarımız da var. Ve birçok sosyal alanlarda faaliyetlerimiz var" diye konuştu.