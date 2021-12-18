Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?

Asgari ücret 2022 zam oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez bir araya geldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tutar için beklentiler 3 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında değişiyordu. Merakla beklenen kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Erdoğan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'Bilindiği gibi asgari ücret her yıl çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Bugün 4. toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz' açıklamasını yapmıştı.

Biz de Ankara sokaklarında, asgari ücrete gelen zammı nasıl buldunuz? Diye başkentli vatandaşlara mikrofonlarımızı uzattık...

Bakalım asgari ücrete gelen yaklaşık yüzde 50'lik zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?

'Böyle bir zam dünya'da görülmemiş diyen de var, maaş cebimize girmeden eridi diyen de'

Mikrofon uzattığımız vatandaşların bir kısmı asgari ücrete yapılan bir zammı yeterli bulurken, bir kısmı da asgari ücretin yetersiz olduğunu savundu Bir vatandaş, asgari ücret gelen yaklaşık yüzde 50 zammın çok yetersiz olduğunu, hayat pahalılığının çok arttığını, temel gıda maddeleri; yağ,un şeker gibi ürünlerin fiyatlarının çok fazla arttığını söyledi ve asgari ücretin en az 8 ila 10 bin TL arasında olması gerektiğini savundu.

Asgari ücrete gelen bu zammın oldukça yerinde bir karar olduğunu belirten bir vatandaş ise;

'Böyle bir zam dünya'da görülmedi' yaklaşık yüzde 50 oranında zam geldi maaşlara, Allah zam yapanlardan razı olsun yanıtını verdi. Bir başka vatandaş ise 'Ekonomi Bilim Kurulu' önerisinde bulundu, mikrofon uzattığımız bir vatandaş; 'Hayat pahalılığı günden güne artıyor, döviz ve altın aldı başını gidiyor, bu durumun önüne geçilmesi lazım nasıl koronavirüs hakkında çözüm bulabilmek için bilim kurulu kurulduysa ,ekonomik sorunların çözümü için de bir ekonomi bilim kurulu kurulsun 'dedi.