Erzurum'da 121 mahalle yolu kardan kapandı
Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 121 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Aralık 2021 12:52
Kentte aralıkla yağan ve dün geceden itibaren bazı noktalarda etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 121 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız