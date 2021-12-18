Mersin'de 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında, 1 Kasım-15 Aralık'ta 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirilmesiyle ilgili 15 Aralık'ta 5 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aranan bir zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden ikisi ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheli aranıyor.

Kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında 1 Kasım-15 Aralık'ta belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirilmiş, 15 Aralık'ta haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i yakalanmıştı.