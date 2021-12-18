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2022 yılı bütçe görüşmelerinin dikkati çeken anları

Milletvekilleri, 32 gün süren bütçe görüşmelerinde 382 saatin üzerinde çalıştı- Bütçe üzerinde 560 milletvekilinin 2 bini aşkın söz talebi karşılandı- Görüşmelerde komisyon aşamasıyla birlikte 14 bin 883 sayfa tutanak tutuldu- Bütçe görüşmelerinin ilk gününe, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaptığı el hareketi damgasını vurdu- İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde yumruklu kavga yaşandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Aralık 2021 14:45
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2022 yılı bütçe görüşmelerinin dikkati çeken anları

- Kovid-19 salgını şartlarında gerçekleştirilen 2022 yılı bütçe görüşmelerinde, ilginç olaylar ve protestolar yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda 32 gün süren bütçe maratonunda, 225 kamu idaresinin bütçesi ile 226 kamu idaresinin kesin hesabı görüşüldü.

Meclis'te 26 Ekim'de başlanan bütçe görüşmelerinin komisyon ve Genel Kurul aşaması 32 günde tamamlandı, milletvekilleri 382 saat 24 dakika çalıştı. Bütçe üzerinde 560 milletvekilinin 2 bini aşkın söz talebi karşılandı. Görüşmelerde komisyon aşamasıyla birlikte 14 bin 883 sayfa tutanak tutuldu.

Bütçe görüşmelerinin ilk gününe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaptığı el hareketi damgasını vurdu.

Kılıçdaroğlu'nun, "Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar." sözü sırasındaki el hareketine, AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, birleşime ara verilmesini ve Kılıçdaroğlu'nun hareketi nedeniyle kınama cezası almasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Genel Başkanımız, elini, elinin sırtına vurmak suretiyle anlamı kuvvetlendirdi." karşılığını verdi.

- AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken fotoğrafınız çıktı, 'Başka uçak yoktu, ne yapayım?' dediniz." sözü üzerine tartışma çıktı. Soylu, "Sahtekarca yalan söylüyorsun, yalancı." sözlerini sarf etti.

CHP milletvekillerinin, Soylu'nun bulunduğu komisyon sıralarına yürümesinin ardından araya AK Parti milletvekilleri girdi. Bu sırada CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

Gerginliğin sürmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Verilen arada da tartışma bir süre devam etti.

- Üçüncü çocuğunun doğum haberini Meclis'te aldı

Görüşmeler sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2022 yılı bütçesinin ele alındığı TBMM Genel Kurulunda, üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Varank'ı ilk tebrik eden, bütçe görüşmeleri için komisyon sıralarında yan yana oturduğu İçişleri Bakanı Soylu oldu.

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Daha sonra TBMM Başkanvekili Bilgiç, Varank'ı kutladı. Ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak Varank'ı tebrik etti. Milletvekilleri de görüşmeler sırasında Varank'ın yanına gelerek tebriklerini iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bütçe görüşmelerine yarım saat ara verilmesinin ardından eşinin doğum yaptığı hastaneye gitti. Yeni doğan kızını gören Varank, daha sonra Meclis'e dönerek bütçe görüşmelerine kaldığı yerden devam etti.

- Bir kasa portakalı kürsüden yere döktü

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kürsüye bir kasa portakal ve bazı fotoğrafların bulunduğu dövizlerle çıktı. Ülkenin gerçeklerini anlatmak istediğini söyleyen Erbay, ekmek kuyruklarında bekleyen vatandaşların fotoğraflarını gösterdi.

Muğla'dan getirdiğini söylediği portakalları kürsünün üzerinden yere döken Erbay, portakal üreticisinin sorunlarının çözülmesini istedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Erbay'ın davranışının doğru olmadığını belirtti. Yere saçılan portakalları, CHP'li milletvekilleri topladı.

- HDP'li Maçin'e 3 birleşim çıkarma ceza verildi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, kürsüye sıvı yağ, nohut ve mercimek paketleriyle çıktı.

Tarım politikalarını eleştiren Maçin'in, "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz." ifadesi Genel Kurulda tansiyonu yükseltti.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin tepkisi üzerine TBMM Başkanvekili Bilgiç, tutanakları inceleyeceğini söyledi. Bilgiç, Maçin'in sözlerinin, İçtüzüğe göre geçici çıkarma cezası gerektirdiğini belirterek, kendisinin savunma yapabileceğini kaydetti.

Bilgiç, savunma yapmayan Maçin'e, Meclis'ten 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu. Oylamada, ceza verilmesinin kabul edilmesinin ardından Bilgiç, Maçin'in Genel Kuruldan ayrılmasını istedi.

- Kadın milletvekilleri arasında kavga

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP ve HDP'yi kastederek, "Sol anlayışı, Meclis düzeninde hemen sol tarafınızdakilerle oturup kalkıp maskaraya çevirdiniz." dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, "Üçüncü Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'e kimsenin söz söylemeye haddi de yoktur hakkı da yoktur. Amerikan emperyalizmine boyun eğmeyen Ecevit'tir. Haddinizi bilin." ifadesi üzerine tartışma çıktı.

AK Parti ve MHP milletvekilleri, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın tutumuna tepki gösterdi. Akar, tartışma sırasında birleşime ara verdi.

Birleşime verilen arada AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar sırasında tansiyon yükseldi. Yaşanan kavga sırasında araya giren erkek milletvekilleri, kadın milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.

- TİP Milletvekili Sütlü'ye kınama cezası

Bütçe görüşmelerinin son gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, milletvekili sıralarından kablosuz hoparlör üzerinden "Palavra" ve "Yalan" adlı şarkıları çalmaya başladı.

Oktay, Sütlü'ye, "Millete verdiğimiz hizmete tahammülsüzlüğünüzün en net göstergesi. Milletimize saygısızlık. Biz milletimize hizmete devam edeceğiz, siz oynamaya devam edin." diyerek tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yapılanın kınama cezası gerektiren bir durum olduğunu belirterek Sütlü'ye, hoparlörü kapatması için uyarıda bulundu.

Sütlü'nün devam etmesine üzerine Şentop, İçtüzüğe göre kınama cezasını işleme alarak, "Kimse bu Meclis'in huzurunu bozamaz." dedi.

Kınama cezasıyla ilgili savunma için kürsüye çıkan TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bütçe görüşmeleri üzerinde TİP adına söz talep ettiklerini ve kendilerine söz verilmediğini dile getirdi.

Savunma konuşmasının ardından, Sütlü'ye kınama cezası verilmesi, Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2022 yılı bütçesi, yapılan oylama sonucu kabul edildi.

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