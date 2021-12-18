Antalya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Aralık 2021 14:53
M.I. yönetimindeki 07 ASD 207 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle aynı yönde ilerleyen Halil Demir'e (43) çarptı. Araç daha sonra durakta yolcu alan 07 AU 267 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.I. ve Halil Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenaze, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin, Aksu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Naaşın alınması sırasında yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Kazanın, evli ve bir çocuk babası olan, bahçıvan olarak çalışan Demir'in, halı sahada maç yaptıktan sonra evine dönerken meydana geldiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız