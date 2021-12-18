Salgın nedeniyle kronik yaralar uzun süre ihmal edildi

Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Gaye Filinte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecince sağlık kuruluşlarına gitmekten çekinen hastaların kronik yaralarının büyüdüğünü, daha derin ve eşlik eden yaralarının oluştuğunu bildirdi.

Filinte, "15. Ulusal 3. Uluslararası Yara Kongresi"ne katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine, kongrede yurt dışından ve yurt içinden 520 katılımcının olduğunu söyledi.

Bazı hastaların Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre yaralarını ihmal ettiğini belirten Filinte,"Özellikle kronik yarası olan ve ek başka rahatsızlığı bulunanlar salgından etkilenebilecek risk grubundaydılar. Salgın sürecinde sağlık kuruluşlarına gelmekten çekindiler. Bu durum yaraların büyümesi, daha derin ve eşlik eden yaralar oluşmasına neden oldu." diye konuştu.

Filinte, bu dönemde gerek hastalarla gerekse meslektaşlarıyla iletişim kurmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Çevrim içi konsültasyonlar yaptıklarını anlatan Filinte, "Kongrede yaptığımız toplantılarda görüyoruz ki tüm dünyada yara konusunda, kronik yaraları tedavide gerileme olmuş. Uluslararası düzeyde hastaların tedavilere ulaşımlarında bazı aksaklıklar yaşanmış. Türkiye'de hiçbir yara merkezimizi kapatmadık. Hiçbir hastanemiz hiçbir zaman kapanmadı. Hastalarımız bize her zaman ulaşabildi." ifadelerini kullandı.

Filinte, yeni gelişmelerin değerlendirildiği kongrenin ana temasının "ayağınıza iyi bakın, ayağınızın ve elinizin kıymetini bilin" olduğunu vurguladı.

Hastalara Kovid-19 aşısından korkmamaları çağrısında bulunan Filinte, şöyle devam etti:

"Bazen onların çok önemsiz saydıkları bir durum, çok önemli soruna yol açabiliyor. Her türlü durumda hekimlere ulaşmalarını, yaralarına iyi bakmalarını istiyoruz. Hekimler olarak ek rahatsızlıkları olmasına rağmen hastalarımıza aşı olmalarını öneriyoruz. Aşı hastalığın hafif atlatılmasında çok önemli. Aşı konusunda bir endişeye kapılmasınlar."