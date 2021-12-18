Sahte kimlikle hastanede yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından dün Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde gözaltına alınan Adem Zengin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zengin, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak bilinen Adem Zengin'in "örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu" belirlenmiş, hakkında 2018 yılında yakalama kararı verilmişti.

Sahte kimlikle hastaneye başvurduğu belirlenen Zengin, Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından dün gözaltına alınmıştı.