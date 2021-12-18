İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.
Bu sayılar bir önceki hafta (27 Kasım-3 Aralık) İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 olarak kayda geçmişti.
Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta olduğunu bildirdi.
İllere göre 4-10 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|306,41
|Adıyaman
|28,62
|Afyon
|76,67
|Ağrı
|9,15
|Aksaray
|61,94
|Amasya
|221,17
|Ankara
|158,76
|Antalya
|67,02
|Ardahan
|54,08
|Artvin
|217,70
|Aydın
|57,99
|Balıkesir
|323,88
|Bartın
|149,76
|Batman
|9,35
|Bayburt
|29,30
|Bilecik
|366,68
|Bingöl
|25,55
|Bitlis
|7,69
|Bolu
|261,43
|Burdur
|215,28
|Bursa
|211,91
|Çanakkale
|464,78
|Çankırı
|106,53
|Çorum
|227,49
|Denizli
|249,20
|Diyarbakır
|20,41
|Düzce
|194,60
|Edirne
|311,95
|Elazığ
|61,74
|Erzincan
|94,27
|Erzurum
|22,02
|Eskişehir
|335,72
|Gaziantep
|25,94
|Giresun
|283,25
|Gümüşhane
|159,49
|Hakkari
|4,28
|Hatay
|224,97
|Iğdır
|52,65
|Isparta
|162,39
|İstanbul
|245,70
|İzmir
|68,47
|Kahramanmaraş
|94,68
|Karabük
|238,08
|Karaman
|59,23
|Kars
|24,92
|Kastamonu
|161,54
|Kayseri
|50,23
|Kırıkkale
|105,13
|Kırklareli
|467,74
|Kırşehir
|167,05
|Kilis
|70,03
|Kocaeli
|282,04
|Konya
|65,42
|Kütahya
|166,29
|Malatya
|32,62
|Manisa
|179,23
|Mardin
|12,28
|Mersin
|283,13
|Muğla
|57,96
|Muş
|9,97
|Nevşehir
|98,37
|Niğde
|119,87
|Ordu
|378,91
|Osmaniye
|363,86
|Rize
|198,34
|Sakarya
|213,88
|Samsun
|249,62
|Siirt
|14,20
|Sinop
|288,27
|Sivas
|68,25
|Şanlıurfa
|18,25
|Şırnak
|10,97
|Tekirdağ
|358,63
|Tokat
|283,01
|Trabzon
|303,98
|Tunceli
|228,90
|Uşak
|98,53
|Van
|3,92
|Yalova
|294,15
|Yozgat
|76,12
|Zonguldak
|209,06