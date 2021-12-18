Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimizi açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta.