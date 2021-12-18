Bu davanın seyrini 'dudak okuma uzmanı' değiştirecek

Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
Yargıtay'dan emsal karar: Tüketici aleyhine şartlar hükümsüz
Yargıtay'dan emsal karar: Tüketici aleyhine şartlar hükümsüz
Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?
Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt
TOGG'un yeni logosu belli oldu
TOGG'un yeni logosu belli oldu
Ateş Kara'dan 'tarihi geçmiş aşı' açıklaması
Ateş Kara'dan 'tarihi geçmiş aşı' açıklaması
Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Sonunda deyim gerçek oldu...İğneden ipliğe yüzde 100 zam
Sonunda deyim gerçek oldu...İğneden ipliğe yüzde 100 zam
TÜSİAD: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
TÜSİAD: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 56'ya çıktı
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 56'ya çıktı
'Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum'
'Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum'
MEB, 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi
MEB, 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi
Yasal düzenleme yapılmazsa bekar ve çocuklu aynı ücreti alacak
Yasal düzenleme yapılmazsa bekar ve çocuklu aynı ücreti alacak
Trafikte savcıya saldırı: Ne olursan ol öldürürüz seni!
Trafikte savcıya saldırı: Ne olursan ol öldürürüz seni!
Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak
Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak
Sıra emeklilerde: Seyyanen zam yapılması gündemde
Sıra emeklilerde: Seyyanen zam yapılması gündemde
2022 Bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
2022 Bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
TVF, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu
TVF, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu
Edirne'de konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi: Satışlar yüzde 50 arttı
Edirne'de konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi: Satışlar yüzde 50 arttı
Ak Partili Kurtulmuş'tan 'memur zammı' açıklaması
Ak Partili Kurtulmuş'tan 'memur zammı' açıklaması
Hazal Kaya'nın 'tarihi geçmiş aşı' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Hazal Kaya'nın 'tarihi geçmiş aşı' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Borsada en çok değer kaybeden 20 hisse
Borsada en çok değer kaybeden 20 hisse
Merkez'in dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti
Merkez'in dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti
AYM'den 'sosyal mesafe cezası' kararı
AYM'den 'sosyal mesafe cezası' kararı
Borsa günü sert düşüşle kapattı
Borsa günü sert düşüşle kapattı
Çeyrek altın 1500 TL'yi geçti
Çeyrek altın 1500 TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bu davanın seyrini 'dudak okuma uzmanı' değiştirecek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 13 yaşındaki oğlunun elindeki pompalı tüfekle kendisini vurduğu öne sürülen eşi Hacer Biçer'i (38) garajda dövüp, tehdit ederek intihara sürüklediği iddiasıyla tutuklanan Hasan Hüseyin Biçer (44) hakkında ömür boyu hapis ve 'kasten yaralama' suçundan da 3 yıla kadar istemiyle dava açıldı. Hasan Hüseyin Biçer, eşinin psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp, suçsuz olduğunu savundu. Kadının aile avukatı Enver Yaman ise Hacer'i, sanığın azmettirmesi sonucu oğlunun öldürdüğünü iddia etti. Mahkeme heyeti, bir kısmı garajdaki güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili dudak okuma uzmanınca rapor hazırlanmasına karar verdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Aralık 2021 16:29
Yazdır
Bu davanın seyrini 'dudak okuma uzmanı' değiştirecek

Tavşanlı ilçesinde oturan Hacer Biçer, eşi Hasan Hüseyin Biçer ve 2 çocuğuyla birlikte temmuz ayında evlerinin yanındaki garajda, iddiaya göre, oğlu N.S.B.'nin elindeki pompalı tüfeği çenesinin altına yerleştirip intihar etti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hasan Hüseyin Biçer, eşini intihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Hacer Biçer'in, eşinin husumetli olduğu H.Ç.'nin kendisine 2012 yılında cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmesi ve kendisine aldığı cep telefonunu ise garajda sakladığını söylemesi üzerine 2 oğlu ve Hasan Hüseyin Biçer ile birlikte garaja gittikleri belirtildi. İddianamede, garajda Hasan Hüseyin Biçer'in uyuşturucu madde aldığı, pompalı tüfeği eşi Hacer'i korkutmak amacıyla havaya ateş ederek, tehdit ettiği bilgisine yer verildi.

'ELİNDEKİ POMPALI TÜFEKLE BANA ATEŞ ET' DEMİŞ

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Biçer hakkında, savcılığın hazırladığı iddianamede, 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur etmek' suçundan ömür boyu, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaşananların bir kısmının garajdaki güvenlik kamerasına yansıdığı olay ise şöyle anlatıldı:

"Sanık Biçer'in lamba ve demir levye eşi Hacer'i çeşitli yerlerine vurarak yaraladığı, kamera kayıtlarında göre genç kadının ayakta zor durduğu, dış görünüş itibari ile yorgun ve bitkin olduğu, daha sonra şüphelinin elindeki pompalı tüfeği yere bıraktığı eline demir levyeyi alarak sağ işaret parmağıyla maktulü tehdit edermişçesine bir şeyler söyleyerek hızlı adımlarla garajdan dışarı çıktığı bu haliyle şüphelinin maktulün intihar etmesine zemin hazırladığı anlaşıldı. Çiftin çocuklarından N.S.B.'nin (13) yerdeki pompalı tüfeği aldığı, Hacer'in eşi Hasan Hüseyin'in cebir ve tehditlerine dayanamayarak oğluna 'elindeki pompalı tüfekle bana ateş et' dediği, oğlunun da 'hayır' dediği, Hacer'in silahı almaya çalıştığı, silah oğlunun elindeyken boğazına dayanarak intihar ettiği tespit edildi."

'DIŞARIDAYKEN TÜFEĞİN PATLAMA SESİNİ DUYDUM'

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Hasan Hüseyin Biçer, Hacer Biçer'in yakınlarının yanı sıra avukatlar katıldı. Hacer Biçer ile 15 yıldır evli olduğunu belirtip, eşinin psikolojik bunalım geçirdiğini öne süren sanık Biçer, "Olaydan 1 hafta önce kendisine 2012 yılında H.Ç. isimli kişinin tecavüz ettiğini söyledi. Ben eşime inanmadığım için o kişiye bunu sormadım. Sonra eşim H.Ç.'nin kendisine telefon aldığını onu da garaja saklandığını anlattı. Eşim, 2 oğlum ve ben telefonu aramak için garaja birlikte gittik. Hilti ve levye ile telefonu sakladığı yerler aradık. Olaydan önceki birkaç günlük sürede sürekli H.Ç.'nin beni öldüreceğini söylüyordu. Ben eşimin uydurduğunu tahmin ettiğim için inanmıyordum. Uzun süre aramamıza rağmen telefonu bulamadık. Daha sonra eşim bana 'Bak köpekler uluyor, seni öldürmeye geldiler' dedi. Ben o esnada levye ile taş kırıyordum, eşim öyle söyleyince korku ile dışarı doğru çıktım. Dışarıda farklı bir motorlunun geçtiğini gördüm. Bunun üzerine yeniden içeri girdim. Dışarıdan bir ses daha duydum ve dışarı çıktım. Ben dışarıdayken tüfeğin patlama sesini duydum. İçeri geldiğimde eşimin kendini vurduğunu gördüm. Çocuklar hastaneyi aradı. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Sağlık ekipleri ve emniyet güçleri geldi" dedi.

'ANNEM TETİĞE BASTI VE KENDİNİ VURDU'

Mahkemede tanık olarak dinlenen çiftin çocuklarından N.S.B. de annesinin elindeki tüfeği ateşleyerek, intihar ettiğini iddia etti. Garaja, annesinin söylediği cep telefonunu bulmak için girip aradıklarını anlatan N.S.B., "Babam dışarı çıkınca ben silahı alıp garaja götürmek istedim. Silahı elime aldım. Annem yolumu kesti. 'Beni vur' dedi, ben 'Hayır' dedim. Sonra kendi boğazına tutarak kendini vurdu. Silahı benden almaya çalışıyor, çekiştiriyordu. Ben vermek istemiyordum. Silahın namlusu anneme doğruydu. Annem tetiğe bastı ve kendini vurdu. Babam arama esnasında 1-2 defa anneme lamba ile vurmuştu. Levye ile vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Babam annemi hiç tehdit etmedi. Babam genel olarak 'Yoruldum, hava soğuk, çocuklar üşüyor' diyordu. Bizi oyaladığı için anneme kızıyordu. Annem sürekli telefonu sakladığını söylediği farklı farklı yerleri gösteriyordu. Babam 'Hacer' diye bağırarak içeri geldi. '112'yi arayın' dedi. Hatırladığım kadarıyla babam da suni teneffüs yapıyordu" diye konuştu.

AVUKATTAN 'KRİMİNAL RAPORU' TALEBİ

Biçer ailesinin avukatı Enver Yaman ise Hacer Biçer'in, sanık Hasan Hüseyin Biçer'in azmettirmesi sonucu oğlu tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Mahkemede güvenlik kamerası kayıtlarında ses olmadığını için görüntülerin dudak okuma uzmanı tarafından incelenmesi gerektiğini savunan Yaman, "Çocuklar silah kullanmayı biliyorlar. El swapları geldiğinde de ortaya çıkacağı üzere biz bu olayda sanığın azmettirmesi ile oğlu N.S.B.'nin kameranın görüş açısına girmeyen bir yerde maktulü öldürdüğünü düşünüyoruz. Ayrıca kamera kayıtlarında her ne kadar ses olmasa da dudak okuma hareketleri tespit edilebilir. Bu hususta kriminal raporu aldırılmasını talep ederiz" dedi.

Hacer Biçer'in yakınları da Hasan Hüseyin Biçer'den şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almasını talep ettiklerini söyledi.

DUDAK OKUMA UZMANLARI RAPOR HAZIRLAYACAK

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Hasan Hüseyin Biçer'in tutukluluk halinin devamına ve kamera kaydındaki tespit edilebilecek tüm konuşmaların çözümünün yapılması için dudak okuma konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan olayın yaşandığı, eski motosikletlerin bulunduğu garajın güvenlik kamerası kayıtlarında; Biçer çiftinin 2 oğluyla birlikte cep telefonu aradıkları, Hasan Hüseyin Biçer'in eşi Hacer'e elindeki lamba ile vurduğu anlar yer aldı. Hacer Biçer'in intihar ettiği öne sürülen anların ise kamera açısının dışında kaldığı anlaşıldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Niye ışıkları kapattınız' dedikten sonra komaya girdi
'Niye ışıkları kapattınız' dedikten sonra komaya girdi
Bebeğini darbederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu
Bebeğini darbederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu
Antalya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Antalya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Eskişehir'de inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Eskişehir'de inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Antalya'da 400 dönüm kamu arazisini işgal eden 12 şüpheli yakalandı
Antalya'da 400 dönüm kamu arazisini işgal eden 12 şüpheli yakalandı
Sahte içkiden ölen 4 çocuk babasının damadı: İçine tiner koymuşlar
Sahte içkiden ölen 4 çocuk babasının damadı: İçine tiner koymuşlar

Bu Habere Tepkiniz

Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, soyismi yargı kararıyla değişen kişilere yeni bir diploma düzenlenmesinin hukuken zorunlu olmadığı, bu kişilerin başvurmaları halinde mevcut diplomanın arkasına soyadı değişikliğini belirtir ifade yazılarak yerine getirilebileceğine hükmetmiştir.
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir başka dava dolayısıyla İdare Mahkemesine vermiş olduğu 07/10/2011 tarihli dilekçesinde okul müdürü, müfettiş ve muhakkike ağır ifadeler kullanan davacıya hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak nitelendirilmeyeceğine karar verdi.
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı.
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

Memurlar.net olarak şu anki verilere göre asgari geçim indirim hesaplaması yapıyoruz
Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi

Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi

Milli Savunma Bakanlığı askeri kurumlarda çalışan memurların yer değişikliğini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı.
Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay 12. Dairesi, Üniversiad oyunlarında hentbol dalında takımıyla şampiyon olan davacının sınavsız öğretmenliğe atanması talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 24 Aralık 2021 Cuma akşamı Star'da...
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor

Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor

Gümüşhane?de yaşayan 57 yaşındaki Ömer Faruk Soydaş, çay tutkusuyla sınır tanımıyor. Günün her saati demliği yanından ayırmayan Soydaş, tek seferde 100 bardağa yakın çay içiyor.