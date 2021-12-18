İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ASELSAN paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Aralık 2021 17:48
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğini belirtti.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.
ASELSAN'ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulamanın çarpıtıldığını kaydeden Altun, paylaşımında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün "ASELSAN Katarlı oldu" başlıklı habere ilişkin açıklamasına da yer verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız