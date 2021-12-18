SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
Uzay teknolojileri şirketi SpaceX, uzaya 52 Starlink uydusu daha fırlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Aralık 2021 18:12
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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden dünyanın yörüngesine 52 Starlink uydusu daha gönderdi. Fırlatma işlemi, Falcon 9 roketi ile yerel saatle 04.41'e gerçekleştirildi.
Starlink uydu ağıyla dünyaya yüksek hızlı internet hizmeti verilmesi hedefliyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız