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Ordu'da atıl araziler 75 milyon TL kazandırdı

Ordu'da uzun yıllardır bakımsızlıktan atıl kalan, tohum, gübre ve ekipman desteği verilen üreticiler tarafından yeniden tarıma kazandırılan 14 bin dekar arazide üretilen ürünlerle kent ekonomisine 75 milyon TL ilave gelir sağlandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Aralık 2021 18:34
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Ordu'da atıl araziler 75 milyon TL kazandırdı

Kentte uzun yıllardır atıl kalan arazilerin yeniden tarıma kazandırılması projesi kapsamında üreticilere tohum, gübre ve ekipman desteği sağlandı. Tarıma kazandırılan 14 bin dekar arazide buğday, mavi yemiş, nohut, mercimek, arpa, soya fasulyesi, salep, patates ve yem bitkileri ekildi. Belediyenin kurduğu tarım şirketi aracılığıyla üreticilerden alınıp satışı yapılan ürünlerle kent ekonomisine 75 milyon TL ilave gelir sağlandı.

'AMACIMIZ, KENDİ KENDİNE YETEN BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, atıl arazilerin, kendi kendine yeten bir şehir oluşturmak amacıyla tarıma kazandırıldığını söyledi. Tarım çalışmalarını hayata geçirmek için belediye bünyesinde Tarım Dairesi kurduklarını belirten Güler, "Daha evvel Enerji Bakanlığım zamanında enerji güvenliğine öncelik vermiştik, şimdi de yepyeni bir saha olan gıda güvenliğine belediye olarak girdik ve hiç olmayan 'Tarım Dairesi'ni kurduk. 85 kişilik çok etkin bir ekip oluşturduk. Bununla ilgili çok değişik konulara girdik. Bunlardan bir tanesi Ordu'nun atıl, yani kullanılmayan sahalarını tarıma açtık. Buradaki ana amacımız, kendi kendine yeten bir şehir yapmak. Bunun için de gıda güvenirliği son derece önemli. Burada siyez buğdayı gibi çok önemli girdileri, aynı zamanda tıbbi aromatik bitkileri yetiştirecek şekilde özel tropikal meyve denemelerini yapmak üzere çok geniş bir çalışmaya girdik. Salep üretiminden tutun mavi yemişe kadar burada değişik ürünleri denedik. Bunların neticesi olarak da 14 bin dönüm yer tarıma açıldı. Burada hem ürün üretiliyor hem hayvancılığın girdilerinden olan yemler yetiştiriliyor" diye konuştu.

'75 MİLYON LİRALIK GELİR SAĞLADIK'

Yapılan çalışmalarla, bu yıl tarımdan 75 milyon TL'lik gelir sağlandığını ifade eden Güler, "Aynı zamanda yumurta üretimi konusunda çok büyük bir atak yaptık. 50 bin yumurta satılamazken, şirketler iflas ederken şu anda ilde 35 milyona ulaşan bir yumurta potansiyelimiz var. Bunun satış ve pazarlama hatlarını yaptık. 600'e yakın mağazada Büyükşehir Belediyesi'nin yumurtaları satılıyor. Hiç yoktan kurduğumuz Tarım Dairesi ile yumurtayı dahil etmeden sadece tarım ürünleriyle 75 milyon liralık bir geliri sağlamış olduk" diye konuştu.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE GEÇTİK'

Kentteki tarım çalışmalarıyla katma değeri yüksek ürünlerin üretileceğini kaydeden Güler, "Ordu'da temel ürün fındık. Dünyada en fazla fındık üreten il durumundayız ama fındıktan katma değer üretmiyorduk. Fındığı fındık olarak satarsak Türkiye olarak 2 milyar dolar kazanıyoruz ama çikolataya çevirince 8 milyar dolar kazanılıyor. Dolayısıyla burada biz öyle bir çalışma yaptık ki; katma değeri yüksek ürünlere geçtik. Ordu'nun bir diğer önemli ürünü bal. Ordulu arıcılarımız gezginci olarak da ballarını üretiyorlar. Ancak balın dışında arı sütü gibi katma değeri yüksek ürünler var. Bunları üretiyoruz. Onun dışında yeni ürünlerin denemesini yapıyoruz. Kivi üretiminde iyi bir noktadayız. Şimdi kivinin kurutulması, suyu ve diğer katma değeri yüksek ürünlerine geçmek istiyoruz. Bu çalışmalarla eldeki ürünleri hem arttırmayı hem katma değerini yükseltmeyi düşünürken, yeni ürün denemelerini sürdürüyoruz. Salep, çok karlı bir iş. Mavi yemişin neredeyse anavatanı olduğu söylenen bir il olduk. Özellikle siyez buğdayı. Buğday ithal eden Türkiye, 10 bin yıllık ürününü üretmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE BURALAR SAHİPSİZDİ'

Atıl arazide tarım yapan üreticilerden Hayati Güngör, "Verilen imkanlar, gurbetten gelen vatandaşlarımızı köylere teşvik etti. Atıl durumdaki arazilerin ekimi yapılmaktadır. Daha önce buralar sahipsizdi. Kimse buralara bakmıyordu. Buradaki vatandaşlar da şehirlere göç etmişti. Burada hayvanlar otlatılıyordu. Şu anda tarım yapılıyor. Bu sefer Büyükşehir Belediyemiz sayesinde 300 dönümün üzerinde mercimek ekimi sağlandı. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

'KÖYDE OTURAN HERKES BUNLARDAN YARARLANSIN'

Üretici Cevdet Çaylak ise, "Burası benim tarlamdı. Devletimiz bu yıl bize bir imkan tanıdı. Bu imkandan da yararlanmak istedik. Mısır aldık ekiyoruz. İnşallah herkes eker daha çok olur. Gönül ister ki, köyde oturan herkes bunlardan yararlansın. Gidip her şeyi çarşıdan satın almasınlar" diye konuştu.

Ramazan Türk de arazisine ilk defa mercimek ektiğini ve bu üretimden başarılı sonuçlar almak istediğini söyledi.

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