Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak zamlanırken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.
Eklenme : 18 Aralık 2021 20:51
2015 yılında hizmet vermeye başlayan online sipariş platformu Getir, hizmet ücretlerine zam yaptı.
Webtekno'nun aktardığına göre, Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak güncellenirken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.
Aynı fiyatlar Avrupa'da minimum paket tutarı için 10 euro iken, getirme bedeli içinse 1.99 euro.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız