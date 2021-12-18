Şamil Tayyar: Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" açıklamasında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Aralık 2021 20:55
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, döviz kurundaki dalgalanma ve enflasyona ilişkin yorumda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Tayyar,
"Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler"dedi.
Tayyar,
"Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat"ifadelerini kullandı. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız