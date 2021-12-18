Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında çalışmalar devam ediyor. Son olarak Yüksek Hızlı Tren Garı yolcu kabulüne hazır hale getirildi. Seferlerin 2022 yılında başlaması başlaması bekleniyor.
Kaynak : TRT
Eklenme : 18 Aralık 2021 23:01
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesinde çalışmalar devam ediyor.
Kent merkezine yakın bölgede yapılan gar binası yolcu kabulüne hazır hale getirildi.
Ankara-Sivas 2 saate inecek
Proje kapsamında 405 kilometrelik hat üzerinde 8 istasyon inşa edildi.
İstasyonların 2'si Kırıkkale'de, 2'si Sivas'ta, 4'ü de Yozgat'ta yer alıyor.
Hat hizmete açıldığında Ankara-Sivas arasında 12 saat süren tren yolculuğu 2 saate düşecek. Ankara-Yozgat arası 55 dakikaya, İstanbul-Sivas ise 5 saate düşecek.
YHT seferleri 2022'de başlayacak
Hızlı tren seferlerinin 2022 yılında başlaması bekleniyor.
Maliyeti 10 milyar Türk lirası olan proje Sivas ekonomisine de büyük katkı yapacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız