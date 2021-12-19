19 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı ile AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katılacak.
(Isparta/09.30-13.45)
2- Türksat 5B uydusu ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılacak.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası ve Türksat 5B'nin Uzaya Fırlatılması Töreni'ne iştirak edecek.
- Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde çeşitli etkinlikler ve oturumlar yapılacak.
(Florida/06.58/Ankara/04.30-07.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz hakkında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılarak ikili temaslarda bulunacak.
(İslamabad)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank, İtalya'nın Imoco Volley takımıyla karşılaşacak; maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.
- Üçüncülük maçında ise Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas ile karşı karşıya gelecek.
(Ankara/18.30/15.00)
2- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(Rize/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasına Gençlerbirliği-Nasadoge Menemenspor, Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor-Manisa FK, Kocaelispor-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/Bursa/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00)
4- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta maçları; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 17. ve ilk yarının son hafta, 2. Grup'ta 18. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası tamamlanacak.
6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Semt77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Bursa/13.00/İstanbul/15.30/Gaziantep/18.00/Yalova/20.15)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edilecek.
7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.
(Antalya/14.00)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftası başlayacak; Ziraat Bankkart-Altekma, Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bingöl Solhanspor, Arkas Spor-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Yeni Kızıltepespor-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçları yapılacak.
(Ankara/13.00/15.30/Bursa/15.00/İzmir/Mardin/Yozgat/16.00)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız