Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi

Belediye zabıta yönetmeliğindeki değişiklikler 18 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik ile belediye zabıtasına, kaldırımlara, otobüs duruklarına park eden araçlara ceza yazma ve araçların buralardan kaldırılmaması halinde en yakın otoparka çektirilme yetkisi verildi.

Belediye zabıtasına verilen yetki şu şekildedir:

"6) Belediye sınırları içerisinde kaldırımları, toplu taşıma araçlarına ait durakları, yangın musluğu, doğalgaz kutusu, yeşil alan, engelli geçişi ve benzeri yerleri motorlu veya motorsuz araçlar ile işgal edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda işlem yapmak, bu araçların sahipleri tarafından kaldırılmaması ve sahibinin bulunamaması halinde yetkili birimlerle en yakın otoparka çekilmesini sağlamak, ruhsatında belirtilen amacı dışında kullanılan motorlu araçları emniyet birimlerine bildirmek."