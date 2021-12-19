Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışının etkili olduğu Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Aralık 2021 06:45
Konya genelinde dün başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Antalya yönüne gidecek çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, araçlarıyla akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız