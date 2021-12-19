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Bakanlık müsilaj için düğmeye bastı: Arıtma tesisi kurulması şart

Müsilajı araştırmak için kurulan Meclis komisyonu, Marmara'ya her gün 4,8 milyon metreküp kentsel atık döküldüğünü ve kirliliğin yüzde 72'sinin İstanbul kaynaklı olduğunu ifade etti.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Aralık 2021 07:26
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Bakanlık müsilaj için düğmeye bastı: Arıtma tesisi kurulması şart

Marmara'daki kirlilik ve müsilaj konusunda TBMM'de kurulan araştırma komisyonu, bir an önce tedbir alınmaması durumunda Marmara'daki kirliliğin artacağını, bu yüzden öncelikle ileri derecede 16 biyolojik arıtma tesisi kurulması gerektiği tespitini yaptı. Komisyon başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Marmara'daki kirliğinin yüzde 72'sini, İstanbul'un kentsel atıklarının oluşturduğunu açıkladı.

Demir "Marmara'ya 5 milyon 393 bin metreküp atık kaynaklı su veriliyor. Bunun 4,8 milyonunu kentsel atıklar oluşturuyor. Marmara'nın kirletilmesinde İstanbul'un payı yüzde 72'nin üzerinde. İstanbul'u çözmeden, Marmara'yı kurtaramayız" dedi.

BÜTÇE 10 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

İstanbul'da acilen ileri biyolojik arıtma tesisi kurulması gerektiğini tespit ettiklerini, bunun bütçesinin 10 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Demir "Cumhurbaşkanı'mız yakından takip ediyor. Arıtma tesislerini yerel yönetimler yapamazsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla yapılmasına yönelik bir yapı söz konusu olacak" diye konuştu.

Demir, komisyon olarak Marmara Denizi'nin kirliliğin önüne geçilebilmesi için kirleticilere yönelik caydırıcı cezalar getirilmesi, atık suların denize döküldüğü noktalarda sürekli kirlilik derecelerinin ölçülmesi, OSB'lerdeki atıkların arıtıldıktan sonra bulundukları yerde doğal ortamına geri verilmesine yönelik sistemin kurulması, gemi atıkları ve yat limanlarının yakından takibi, acilen ileri biyolojik arıtma tesisi kurulması gibi önerilerde bulunduklarını söyledi.

Yücel KAYAOĞLU

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