Gizli ses kaydı ortaya çıkardı: Sahte senette FETÖ parmağı

Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi
Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
'Memurun hak kaybını önlemek için ter akıtmaya devam edeceğiz'
'Memurun hak kaybını önlemek için ter akıtmaya devam edeceğiz'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
Yargıtay'dan emsal karar: Tüketici aleyhine şartlar hükümsüz
Yargıtay'dan emsal karar: Tüketici aleyhine şartlar hükümsüz
Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?
Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt
TOGG'un yeni logosu belli oldu
TOGG'un yeni logosu belli oldu
Ateş Kara'dan 'tarihi geçmiş aşı' açıklaması
Ateş Kara'dan 'tarihi geçmiş aşı' açıklaması
Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Sonunda deyim gerçek oldu...İğneden ipliğe yüzde 100 zam
Sonunda deyim gerçek oldu...İğneden ipliğe yüzde 100 zam
TÜSİAD: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
TÜSİAD: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 56'ya çıktı
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 56'ya çıktı
Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak
Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak
'Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum'
'Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum'
MEB, 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi
MEB, 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi
Yasal düzenleme yapılmazsa bekar ve çocuklu aynı ücreti alacak
Yasal düzenleme yapılmazsa bekar ve çocuklu aynı ücreti alacak
Trafikte savcıya saldırı: Ne olursan ol öldürürüz seni!
Trafikte savcıya saldırı: Ne olursan ol öldürürüz seni!
Sıra emeklilerde: Seyyanen zam yapılması gündemde
Sıra emeklilerde: Seyyanen zam yapılması gündemde
Ana sayfaHaberler Terör

Gizli ses kaydı ortaya çıkardı: Sahte senette FETÖ parmağı

Bursa'da adına 5 milyon 650 bin liralık senet düzenlenen Sabri Yedikardeşler'in oğlu, gizli ses kaydını aldıkları dolandırıcının FETÖ bağlantısını itiraf ettiğini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Aralık 2021 07:35
Yazdır
Gizli ses kaydı ortaya çıkardı: Sahte senette FETÖ parmağı

Yasadaki boşluğu fırsat bilerek seçtikleri kurbanlara sahte senet düzenleyen vurguncuların önüne geçilemiyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması, mağdur sayısının her geçen gün artmasına sebep oluyor. Konuyla ilgili ısrarla yaptığımız haberler sonrası gazetemize birçok ihbar geldi. Vurgun yapan çetenin Türkiye çapında faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Bursa'da yaşanan mağduriyet, vahameti daha net biçimde ortaya koydu. Akılalmaz vurgunda yargı ve Emniyet uzantıları ortaya çıkan şebekenin, FETÖ ile bağlantıları da tespit edildi. Olay, 2012 yılında Bursa'da gerçekleşti. Sanayicilik yapan Sabri Yedikardeşler'e (vefat etti) sahte imza ile 5 milyon 650 bin liralık senet düzenlendi. Sabri Yedikardeşler'in üç çocuğu olayın peşini bırakmadı.

GİZLİ SES KAYDI ALDILAR

Gündeme getirdiğimiz senet vurguncuları haberleri üzerine gazetemize ulaşan oğul Muhsin Yedikardeşler, olayı şöyle anlattı: Babam o dönemde Alzheimer tedavisine başlamak üzereydi. Biz de mahkeme kararıyla babamın işlerini yönetebilmesi için annemizi vasi olarak atadık. Bir gün evimize icra kağıdı geldi. Üç ayrı dava açılmıştı. Babamın kiracısı olan ve oto yıkama işi yapan kişi, 1 milyon 350 bin, 2 milyon ve 2 milyon 300 bin liralık üç ayrı senet ile icra takibi başlatmıştı. Kiracımız babamın imzasını taklit ederek senet düzenlemiş. Hemen ikisine itiraz ettik, üç senet bire düştü. Ancak takip devam etti. Davayı açan kişi ile görüşmek istedik. Üç kardeş kiracımız ile bir toplantı yaptık. Ancak yaşanılan olay dolandırıcılık olduğu için gizli bir ses kaydı almak istedik. Yaptığımız görüşmede dolandırıcı kişi, bu işin büyük boyutlu olduğunu, davayı kendisinin kazanmasının kesin gözüktüğünü söyledi.

"PARANIN 3'TE 1'İ DİREKT FETULLAH GÜLEN'E"

Oto yıkama işi yapan bir kişinin bu kadar büyük meblağı borç veremeyeceğini söyleyen Muhsin Yedikardeşler "Zaten o dönemde babamın nakdi olarak banka hesabında 12 milyon lira parası vardı. Nakit parası olan bir kişi bu kadar borç alır mı? Dolandırıcılarla yaptığımız sohbet sertleşince, olayın aslı ortaya çıktı. Malum kişi işin FETÖ ile ortak yapıldığını söyledi. Ses kaydında tam olarak 'Bu benim yapacağım bir iş değil, işin içinde FETÖ ve yargı mensupları var. Ben zaten buradan ufak bir komisyon alacağım. Paranın üçte biri direkt Fetullah Gülen'e, üçte biri cemaate, kalanı da hakimlere ve bana bölüştürülecek' cümleleri geçiyor. Üzerinden 9 yıl geçti ama bir sonuç alamadık" dedi.

Kaan ZENGİNLİ

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ehliyette direksiyon sınav süresinin uzatılması planlanıyor
Ehliyette direksiyon sınav süresinin uzatılması planlanıyor
Sahte kimlikle hastanede yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı
Sahte kimlikle hastanede yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı
Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi
Operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi
Bombayı gönderen terörist ifşa oldu
Bombayı gönderen terörist ifşa oldu
PKK'nın hacker grubuna yönelik soruşturmada 7 tutuklama
PKK'nın hacker grubuna yönelik soruşturmada 7 tutuklama

Bu Habere Tepkiniz

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti
İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti
'Kocan vefat etti, ortalıkta kocasız kalmışsın' diyen memura, disiplin cezası verildi. Mahkeme disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni
Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?
Danıştay Sekizinci Dairesi, soyismi yargı kararıyla değişen kişilere yeni bir diploma düzenlenmesinin hukuken zorunlu olmadığı, bu kişilerin başvurmaları halinde mevcut diplomanın arkasına soyadı değişikliğini belirtir ifade yazılarak yerine getirilebileceğine hükmetmiştir.
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir başka dava dolayısıyla İdare Mahkemesine vermiş olduğu 07/10/2011 tarihli dilekçesinde okul müdürü, müfettiş ve muhakkike ağır ifadeler kullanan davacıya hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak nitelendirilmeyeceğine karar verdi.
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı.
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı
Memurlar.net olarak şu anki verilere göre asgari geçim indirim hesaplaması yapıyoruz
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 24 Aralık 2021 Cuma akşamı Star'da...
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
31 Aralık'ta ünlüler nerede ve kaç tl'ye sahne alacak?
31 Aralık'ta ünlüler nerede ve kaç tl'ye sahne alacak?
2022'ye sayılı günler kala 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlülerin sahne alacakları mekanlar ve alacakları ücretler magazin gündeminde en çok merak edilen konu haline geldi. İşte ünlülerin sahne alacakları otel ve mekanlar ve alacakları rekor paralar...