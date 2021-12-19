Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi

Diyarbakır'da görevli Uzman Doktor Metin Er'in boşanma davasında başına gelmeyen kalmadı. Doktor Metin Er, avukat olarak kendisine ağabeyi M.E.'yi tuttu ve ağabeyi ile 40 bin liraya anlaştı. Ancak aradan bir yıl geçti dava görülmedi. Ağabeyinin aslında dosya ile ilgili hiçbir şey yapmadığını öğrendi. Mağdur olan doktor, bunun üzerine ağabeyi olan avukatını azletti. Bir süre sonra ağabey, parasını alamadığını iddia ederek kardeşine icra gönderdi.

Maaşından kesinti olunca durumu fark eden doktor Er, ne yapacağını şaşırdı. Geçen Eylül ayındaki duruşmada 'kesin boşanacağım' gözüyle bakan Doktor Er mahkemede eşi boşanmak istemeyince bir şok daha yaşadı. Polis olan eşi mahkemede "Ben kocamı seviyorum, boşanmak istemiyorum" deyince dava reddedildi. Tekrar dava açmak için aradan 3 yıl geçmesi gerektiğini öğrenen doktor Metin Er, "Hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım. İnsanın kardeşi bunu yapar mı ? Normalde avukatlık ücreti olarak 10 bin liraymış, ben 40 bin liraya anlaştım. Ancak kendi ağabeyim beni mağdur edip, icra gönderdi" dedi.

Doktor Metin Er, 2013 yılında evlendiği polis memuru eşi F.E. ile iki yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Diyarbakır'da aile mahkemesine boşanma davası için başvuru yapan Er, İstanbul'da avukat olan ağabeyi M.E.'ye dosyasını verdi. Normalde 10 bin lira olan avukatlık ücreti yerine ağabeyi yeni büro açtığı için ona destek olmak amacıyla 40 bin lira avukatlık ücreti konusunda ağabeyi ile anlaştı. Dr. Metin Er, aradan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen dava görülmeyince mahkeme kalemine gitti.

Burada dava dosyasında ağabeyine verdiği vekaletnamenin dışında başka bir belge ve bilgi olmadığını gördü. Yaklaşık bir yılda ağabeyinin hiçbir şey yapmadığını öğrenince onu azletti ve başka bir avukat tuttu. Duruşma gününü beklemeye başlayan doktor geçtiğimiz Nisan ayında bir şok daha yaşadı. Azlettiği ağabeyi M.E. 38 bin liralık avukatlık ücreti almadığını öne sürerek icra gönderdi. Samsun'daki adresine gönderilen icradan bilgisi olmayan Er, maaş kesintisi olunca bunu fark etti.

MAHKEME BOŞANMA TALEBİNİ REDDETTİ

Bir yılı aşkın süreden sonra açtığı davanın ilk duruşmasını görüleceği Eylül ayını bekleyen doktor Metin Er, mahkemede de şok yaşadı. Kesin boşanacağı umuduyla ilk duruşmasına çıkan Metin Er'in, ayrı yaşadığı eşi F.E., mahkemede 'ben kocamı seviyorum, boşanmak istemiyorum' dedi. Mahkeme de, dosyada boşanmaya ilişkin delil olmadığını belirterek, davayı esastan reddedip Er çiftini boşamadı.

"3 YILDAN ÖNCE DAVA AÇAMIYORUM"

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Metin Er, hem maddi hem manevi olarak ailesi tarafından yıpratıldığını belirterek, "Yaşadığım tüm olumsuz süreçlerin yanı sıra yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığımız eşim de mahkemede boşanmak istemediğini söyleyince aile hakimi bizi boşamadı ve davayı reddetti. Yasaya göre, dava reddedildiğinde yeniden dava açmak için 3 yıl daha beklemek zorundaymışım" ifadelerini kullandı.

Hüseyin KAÇAR