Edirne, Bulgaristan AVM'sine dönüştü

Doların yükselmesiyle birlikte düşen Türk lirası, bir yandan da komşu ülkelere yaradı. Bir Bulgar levasının 9,43 Türk lirası seviyesine yükselmesiyle Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları Türkiye'ye akın ederken, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında yoğunluk oluşturdu.

ESNAF DURUMDAN MEMNUN

Yunan ve Bulgarlar, Edirne'deki mağazalarda, pazar yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde buldukları her şeyi aldı. Bulgarlara fiyatların çok cazip geldiğini belirten esnaf Mehmet Kalkan "Esnaf olarak Bulgaristanlıların burada alışveriş yapmalarından dolayı memnunuz. Çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyor hatta yetiştiremiyoruz. Yeni yıl yoğunluğunun bu ayın 26'sına kadar sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Edirne'de fiyatların uygun olduğunu aktaran Bulgaristan vatandaşı Mustafa Ademov "Biz burada baklavadan fıstığa kadar bagajlarımızı doldurup gidiyoruz" dedi.

Bütün yeni yıl alışverişini Türkiye'den karşıladıklarını dile getiren Bulgar vatandaşı Cengiz Osman da "Bulgar levası burada yüksek olduğu için bizi çok memnun ediyor. Allah razı olsun buradaki Türk kardeşlerimiz de bize çok yardımcı oluyor. Her şeyi buradan alıyoruz" ifadelerini kullandı.