'Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli yaşıyor'

Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi
Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
'Memurun hak kaybını önlemek için ter akıtmaya devam edeceğiz'
'Memurun hak kaybını önlemek için ter akıtmaya devam edeceğiz'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
Yargıtay'dan emsal karar: Tüketici aleyhine şartlar hükümsüz
Yargıtay'dan emsal karar: Tüketici aleyhine şartlar hükümsüz
Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?
Asgari ücrete gelen zammı vatandaşlar nasıl karşıladı?
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt
TOGG'un yeni logosu belli oldu
TOGG'un yeni logosu belli oldu
Ateş Kara'dan 'tarihi geçmiş aşı' açıklaması
Ateş Kara'dan 'tarihi geçmiş aşı' açıklaması
Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Sonunda deyim gerçek oldu...İğneden ipliğe yüzde 100 zam
Sonunda deyim gerçek oldu...İğneden ipliğe yüzde 100 zam
TÜSİAD: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
TÜSİAD: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 56'ya çıktı
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 56'ya çıktı
Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak
Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak
'Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum'
'Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum'
MEB, 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi
MEB, 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi
Yasal düzenleme yapılmazsa bekar ve çocuklu aynı ücreti alacak
Yasal düzenleme yapılmazsa bekar ve çocuklu aynı ücreti alacak
Trafikte savcıya saldırı: Ne olursan ol öldürürüz seni!
Trafikte savcıya saldırı: Ne olursan ol öldürürüz seni!
Sıra emeklilerde: Seyyanen zam yapılması gündemde
Sıra emeklilerde: Seyyanen zam yapılması gündemde
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli yaşıyor'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de halen 3 milyon 700 binin üzerinde Suriyeli'nin yaşadığını söyleyerek, '325 binin üzerinde farklı uyruklardan uluslararası koruma altında yabancıya ek olarak, 1 milyon 200 binden fazla ikamet izni sahibi de ülkemizde yaşamaya devam ediyor' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Aralık 2021 09:14
Yazdır
'Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli yaşıyor'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir 'Göçmenler Günü' programına katıldı. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Çataklı'nın yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile Eskişehir'de yaşayan göçmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'deki iç savaştan sonra gelen sığınmacılara Türkiye'nin tereddütsüz kucak açtığını ve halen Türkiye'ye 3 milyon 700 bin Suriyeli'nin yaşadığını söyledi. Sığınmacıların Türkiye'yi 'büyüğü' olarak gördüğünü belirten Çataklı, "Bugün bu coğrafyada başı sıkışan hemen yönünü Anadolu'ya çeviriyor. Bir kulağı hep bu topraklarda. Bu kardeşiniz, 5 yıla yakındır Göç İdaresi'nden, içişlerine bağlandığından bu yana AFAD'tan sorumlu olarak şunu tecrübe etmiştir ki, dünyada Türkiye dışanda yaşamakta olan yüz milyonlarca, belki milyarı aşan bir nüfus Anadolu'yu başı dara düştüğünde sığınılacak bir kapı, ama aynı zamanda doğal bir yurt olarak görüyor. Bu da ister istemez ülkemize dönük göç baskısını artırıyor. Türkiye gölgesi sınırlarının çok ama çok ötesinde bir ülkedir. Atalarımızın bize bıraktığı mirasla bir alem vardır. Bu durum Anadolu'yu hep bir odak haline getiriyor. Dolayısıyla göç olgusu bizim için hep gündemde oldu ve gelecekte de olacak. Unutmayalım, dara düşünce hepimiz gider bir büyüğümüze sığınırız. Birileri gelip bize sığınıyorsa bizde bir şey gördüklerindendir. Bundan da yüksünmeyeceğiz. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç çatışmalar sonrasında da devletimiz korunmaya ihtiyaç duyan topluluklara tereddütsüz kucak açtı ve bu durum Türkiye'yi dünyada en çok sığınmacı kabul eden ülke haline getirdi. Halen 3 milyon 700 binin üzerinde Suriyeli, 325 binin üzerinde farklı uyruklardan uluslararası koruma altında yabancıya ek olarak 1 milyon 200 binden fazla ikamet izni sahibi de ülkemizde yaşamaya devam etmektedir. Göç hareketlerini yönetmek adına yapılan çalışmalar devam ederken Suriye krizi sonrasında artan insan hareketliliği karşısında da gerek kurumsal gerekse mevzuat alanında verdiğimiz hızlı tepkilerle tüm dünyaya örnek olduk. Dünyada hiçbir ülke böyle büyük bir kriz yaşanırken mevzuat ve kurumsal olarak bu kadar kapsamlı adımlar atmaya cesaret edemezdi" dedi.

Göçmenlerin dünyada yaşadığı sıkıntılara değinen Çataklı, 281 milyon insanın dünyanın çeşitli yerlerinde göçmen olarak yaşamlarını sürdürmelerine rağmen pek çok ülkede ayrımcılık, eşitsizlik, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bugün dünyada 281 milyon insan, dünyanın çeşitli bölgelerinde göçmen olarak yaşamlarını sürdürüyorlar ve bu nüfus, küresel nüfusun yüzde 3,6'sını oluşturuyor. Ancak ne yazık ki göçmen topluluklar, hala pek çok ülkede ayrımcılık, eşitsizlik, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Ülkemizde bugün itibariyle 5 milyonun üzerinde 190 farklı uyruktan insana ev sahipliği yapıyoruz. Temel insan hakları, kamu düzeni ve güvenliği arasındaki hassas dengeyi göz ardı etmeyen çağdaş göç yönetimi anlayışımız sayesinde, bu insanlar yıllardır toplumumuzla uyum içinde yaşamlarını sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

SURİYELİLER HANGİ ÜLKELERDE YAŞIYOR?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2010 yılında Suriye'nin nüfusu 21.3 milyon olduğunu, bu nüfusun şu anda yaklaşık 3 milyon 750 bininin İdlib'te, 2 milyon 100 bini Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde yaşadığını söyledi. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli rejimin kontrol ettiği alan dışında, yaklaşık 3 milyon 700 binin ise Türkiye'de yaşadığını hatırlatan Çataklı sözlerini şöyle tamamladı:

"700 bin ile 1 milyon arası bir nüfus Lübnan'da, bir o kadar Ürdün'de, 300 bin kadar Irak'ta, 1 milyon kadarı da Avrupa'da. Yani yaklaşık 7 milyon nüfus da rejimin zulmünden kaçmış ve Suriye dışına çıkmış. Toplamda 21.3 milyon nüfusun 13 milyonu evini, yurdunu, barkını terk etmiş. Bir ülke düşünün 21 milyondan 13 milyonu göçmen olmuş. Geri dönebilen yaklaşık 470 bin kişi var. Onlar da bizim operasyon yapıp güvenliğini sağladığımız bölgelere dönebilenler"

VALİ AYYILDIZ: GÖÇ ÇAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ İNSANLIK MESELESİ

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise göç ve göçmenlerin, çağın en önemli insanlık meselelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği yaptığını belirten Vali Ayyıldız, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini benimsemiş köklü devlet geleneğine sahip ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği yapmıştır. Göçmenlere kapılarını açmış, ihtiyaç duyanları koruma altına almış, göçmenlerin sorunları için bütün imkanlarını seferber etmiş, yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan, örnek alınası bir tutum sergilemiştir. Dünyayı gurbet bilen ve insanı dilinden, dininden, kıyafetinden, mezhebinden ötürü değil, en çok da 'Yaradılanı Yaradan'dan ötürü seven' bir medeniyetin yüksek insani değerleri göçmenlerin sorunları hususundaki hassasiyetimizin temelini oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

Göçmen günü programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Anadolu'da Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye döneminde her renkten, her dinden, her inançtan, insanın yüzyıllarca birlikte yaşadığını söyledi. Destici, "Sonsuz, sınırsız bir şekilde bu çağda hiçbir ülke kapısını açamaz. Elbette ki kontrol edeceği şeyler vardır. Elbette ki dikkat edeceği şeyler vardır. Elbette ki alması gereken tedbirler vardır. Elbette ki ülke içindeki vatandaşların huzuru, mutluluğu, güveni, demografik yapısı. Bütün bunları dikkat edecektir. Devletimiz, hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımız, başta kıymetli Bakanımız Süleyman Soylu Bey olmak üzere Göç İdaresi'nden ve benzer konulardan sorumlu Bakan Yardımcısı İsmail Bey ve diğer yetkililerimiz, gerçekten bu konuda çok hassaslar. Bizim Türk ve İslam coğrafyası olarak şu anda coğrafyamız kan ve gözyaşı içindeyse, emperyalistlerin kanlı çizmeleri altında insanlarımız eziliyorsa, yokluğa, açlığa, susuzluğa mahkum ediliyorsa, bunun çaresi birlikten, beraberlikten geçmektedir. İnşallah gün gelecek Siyonistler tarafından işgal edilen Filistin toprakları da birliğimizle birlikte azat edilecektir. Kırım, Balkanlar ve Doğu Türkistan için aynı duyguları taşıyorum" ifadelerini kullandı.

14 KİŞİYE ÖDÜL VERİLDİ

Konuşmaların ardından aralarında Elazığ'da elleriyle kazıdığı enkazdan iki yaralı çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud El Osman, sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Lilian Maria Tonella Tüzün, ABD'li sanatçı Della Miles ile Gönül Dağı dizi ekibinin de bulunduğu 14 kişiye ödül verildi.

Programda 'Kültür ve Gönül Bağı' ödülü verilen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki sevgi ve saygının karşılıklı olduğunu kaydeden Mustafa, "Aramızdaki duygular, sevgi ve saygı karşılıklıdır. Biz sizleri yani Türkiye'yi, Türk halkını çok seviyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı hiçbir zaman zalimle mazlum arasındaki çizgide değil her zaman mazlumun yanında yer almaktadır. Sizleri seviyoruz, çünkü biz de sizin gibi düşünüyoruz, dünya beşten büyüktür. Sizleri seviyoruz çünkü Kudüs sizin için kırmızı çizgidir, bizim için de kırmızı çizgidir. Sizleri seviyoruz, çünkü bir Cumhurbaşkanınız var, cesaretiyle sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bütün Türk halkı zalimin yüzüne 'Zalimsin' diyebiliyor" şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Operasyonda ikinci aşamaya geçtiler: TÜSİAD'dan itiraf gibi açıklama
Operasyonda ikinci aşamaya geçtiler: TÜSİAD'dan itiraf gibi açıklama
19 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı
MSB: GÖKTÜRK-2 dünya etrafında 48 bin 200 tur attı
MSB: GÖKTÜRK-2 dünya etrafında 48 bin 200 tur attı
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu

Bu Habere Tepkiniz

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

'Kocan vefat etti, ortalıkta kocasız kalmışsın' diyen memura, disiplin cezası verildi. Mahkeme disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, soyismi yargı kararıyla değişen kişilere yeni bir diploma düzenlenmesinin hukuken zorunlu olmadığı, bu kişilerin başvurmaları halinde mevcut diplomanın arkasına soyadı değişikliğini belirtir ifade yazılarak yerine getirilebileceğine hükmetmiştir.
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir başka dava dolayısıyla İdare Mahkemesine vermiş olduğu 07/10/2011 tarihli dilekçesinde okul müdürü, müfettiş ve muhakkike ağır ifadeler kullanan davacıya hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak nitelendirilmeyeceğine karar verdi.
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı.
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

Memurlar.net olarak şu anki verilere göre asgari geçim indirim hesaplaması yapıyoruz
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 24 Aralık 2021 Cuma akşamı Star'da...
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
31 Aralık'ta ünlüler nerede ve kaç tl'ye sahne alacak?

31 Aralık'ta ünlüler nerede ve kaç tl'ye sahne alacak?

2022'ye sayılı günler kala 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlülerin sahne alacakları mekanlar ve alacakları ücretler magazin gündeminde en çok merak edilen konu haline geldi. İşte ünlülerin sahne alacakları otel ve mekanlar ve alacakları rekor paralar...