Öğrenciler dolmuş fiyatlarına tepki gösterdi, Vali öğrencilerle görüştü

Iğdır Üniversitesinin Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan dolmuş şoförlerinin, Valilik, Iğdır Belediyesi ve İl Trafik Komisyonu kararı olmadan fiyatları yükseltmesi öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Bunun üzerine Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kılıçlar Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler, bazı şoförlerin kendilerinden İl Trafik Komisyonunca belirlenen 2,5 lira yerine 3,5-4 lira aldığını, pazartesi gününden itibaren de fiyatların 6 lira gidiş, 6 lira dönüş olacağına dair söylentilerin olduğunu belirtti.

Sarıibrahim ise minibüs ücretlerinin 6 liraya yükseltilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, dolmuşçuların fiyat artırma talebinde bulunduğunu ancak komisyonun henüz bu talebi kabul etmediğini iletti.

Ortaya atılan asılsız söylemlerin provokasyon amaçlı olduğunu aktaran Sarıibrahim, dolmuş fiyatlarının 2,5 liranın üstünde alınmaması için emniyet birimlerince çalışma başlatılacağını vurguladı.

Öğrenciler, duyarlılığından dolayı Sarıibrahim'e teşekkür ederek yurtlarına döndü. Bazı öğrenciler de Vali Sarıibrahim ve Emniyet Müdür Yonca ile fotoğraf çektirdi.