Çöp konteynerlerini devirenleri uyaran zabıta komiseri bıçaklandı
Tekirdağ'da dün akşam, çöp konteynerlerini deviren O.D.(20) ve R.G.(26), kendilerini uyaran zabıta ekipleriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada göğüs ve elinden bıçaklanan zabıta komiseri Ferhat Irmak (34), yaralandı. Yakalanan ve 3.50 promil alkollü çıkan O.D. ile 3.10 promil alkollü olan R.G., tutuklandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Aralık 2021 12:34
Barbaros Mahallesinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığında görevli zabıta ekipleri, çöp konteynerlerine zarar veren O.D. ve R.G'yi uyardı.
Zabıta ekipleri ile O.D. ve R.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.D. kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçakla zabıta memuru F.I'yı (32) yaraladı.
Yaralı zabıta memuru haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan O.D. ve R.G. jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız