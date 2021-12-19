Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde

Kabine yarın ekonomi gündemiyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Aralık Pazartesi günü toplanacak.

Yılın son Kabine toplantısında, döviz kurlarında yaşanan artışlar değerlendirilecek.

Son dört toplantıda arka arkaya faiz indiriminde bulunan Merkez Bankası'nın Aralık ayı içinde dövize uyguladığı beş müdahale de gündemde olacak.

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak. Hükümet, merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek.

OMICRON İÇİN EK TEDBİRLER GELİR Mİ?



Türkiye'de henüz yeni yeni görülmeye başlanan Omicron varyantına ilişkin alınacak ek tedbirler de masada olacak.

Terörle mücadele de kabinenin konuşacağı konular arasında yer alacak, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonuçlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak, zirvede pek çok ülkenin devlet adamlarıyla görüşen Erdoğan, Kabine'yi bilgilendirecek.