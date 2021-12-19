'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller

Ülke genelinde 7'den 70'e her kesimin kullandığı ve halk arasında 'kuş serisi' olarak adlandırılan 'Serçe, Şahin, Kartal ve Doğan' model otomobiller, şu anda üretimde olmasa da tarihe tanıklık ediyor. Yüz binlerce Tofaş hayranı, hala ilk günkü heyecanla ve tutkuyla otomobillerini kullanıyor.

Tofaş'ın Bursa tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, 2003'te de seri üretimine son verilen 'kuş serisi', son dönemde istenen yüksek fiyatlarıyla sıkça haberlere konu olurken, online satış platformlarındaki ilanlarıyla da dikkat çekiyor.

İleri teknolojiye sahip olmayan, düşük donanımlı, parçasının ucuz ve bulunabilir olması nedeniyle yıllarca tercih sebebi olan modeller artık büyük bir hayran kitlesine sahip. Kurulan kulüpler bu araçlara olan ilgiyi daha da artırdı.

1 milyon 700 bin adetle Türkiye'nin en çok üretilen ve satılan binek otomobil unvanına sahip olan kuş serisi modeller bugün bile 300 bin TL'lere varan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de hala en çok kullanılan otomobil modelleri 20 yıl önce üretimine son verilen Şahin ve Doğan.

Son dönemde istenen fiyatlarıyla haberlere konu olan kuş serisi, 'Fabrikadan çıktığı gibi', 'Kusursuz', 'Türkiye'de tek', 'Koleksiyonluk' gibi başlıklarla açılan ilanlarıyla da dikkat çekiyor.