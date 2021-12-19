Köyde işletme kuran kadınlar üretimlerini kazanca dönüştürüyor

Hakkari'de devletin ve bir vakfın desteğiyle Kırıkdağ köyünde işletme kuran Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi, girişimci 15 kadına istihdam sağlıyor.

Kadınların istihdam edilmesi için kentte çeşitli projeler hayata geçiren kooperatif, geçen yıl Ticaret Bakanlığı ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'ndan aldığı makine ve nakdi destekle merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde işletme kurdu.

İşletmede istihdam edilen 15 kadın, organik sebze, meyve, koyun sütü, peynir, turşu, reçel, bal, incir ekmeği, kurutmalık ve unlu mamuller ile dağlardan toplanan otlardan geleneksel yöntemlerle ürünler üretiyor.

Kadınların büyük emekle hazırladığı ürünler paketlenerek kent merkezine ve il dışına pazarlanıyor. Projeyle kadınlar elde ettikleri gelir sayesinde aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

- "15 girişimci kadına istihdam sağlanıyor"

Kooperatif başkanı Sibel Adıyaman, AA muhabirine, 2016'da kurdukları kooperatif bünyesindeki üretime süs bitkisi ile başladıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın hibe desteği kapsamında makine, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın da fon desteğiyle üretim atölyesi kurarak organik malzemelerle ürünler elde ettiklerini dile getiren Adıyaman, "Geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz süt ve süt ürünlerimiz bulunmakta. Doğal olarak incir ekmeği, dut, reçel ve turşular üretiyoruz. Yazın toplanan şifalı otları paketleyip hem kente hem de il dışına satıyoruz." dedi.

Adıyaman, sosyal medyada açtıkları hesap üzerinden de satış yaptıklarını ifade ederek, "Kooperatifimizde kırsaldaki 15 girişimci kadına istihdam sağlanıyor. Sipariş üzerine okul, kafe gibi yerlere unlu mamul üretiyoruz. İşletmeyi açınca köyde tepkiyle karşılaşsak da yaptığımız çalışmalarla bu düşünceleri ortadan kaldırdık. Kadınların aile ekonomilerine katkı sağlaması güzel bir şey." diye konuştu.

Kooperatif bünyesinde arıcılık da yapıldığını aktaran Adıyaman, kadın girişimciler tarafından çok iyi bal elde edildiğini belirtti.

Üretim yapan kadınlardan Elif Ermağan da atölyede dayanışma ortamı içinde faaliyet yürüttüklerini anlatarak, "Burayı ilk açtığımızda tepki aldık. Burada yaptığımız çalışmalar sonucu ailemize katkımız oluyor. Ondan sonra tepkiler de dindi. İnternet üzerinden ürünlerimizi satıyoruz. Genellikle il dışına satışlarımız oluyor. Kazandığımız parayla aile ekonomimize katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.