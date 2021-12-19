Tünelde devrilen tır nedeniyle kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı
Trabzon'da, inşaat malzemeleri taşıyan tırın tünel içinde devrilmesi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık 5 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Aralık 2021 14:00
A.B. yönetimindeki yabancı plakalı tır, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İnşaat malzemeleri taşıyan tırın kaldırılması için polis, yolun Trabzon-Rize istikametini trafiğe kapattı.
Bir süre alternatif güzergahlardan sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 5 saat trafiğe kapalı kaldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız