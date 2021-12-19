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KESK 'emekten yana bütçe' talebiyle miting düzenledi

Eş Genel Başkan Mehmet Bozgeyik:- "Bir an önce ağustos ayındaki toplu sözleşme feshedilmeli. Derhal yeni bir toplu sözleşme düzeni kurulmalıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Aralık 2021 15:44
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KESK 'emekten yana bütçe' talebiyle miting düzenledi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "emekten ve halktan yana bütçe" talebiyle miting düzenledi.

Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, asgari ücretin net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini anımsatarak, asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın, birçok ürün ve hizmet ile döviz kurlarındaki artışın gerisinde kaldığını savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, "Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı." yönündeki açıklamasını hatırlatan Bozgeyik, "Ancak dün Meclis'e bir yasa tasarısı sundular. Tam da Bakanın dediğinin tersi. Yani birinin söylediğini öbürü yalanlıyor." dedi.

Ağustos ayında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi nedeniyle memur ve memur emeklilerinin mağdur olduğunu aktaran Bozgeyik, şöyle konuştu:

"Toplu sözleşmeyi imzalayan yandaş konfederasyona ve yandaş gibi görünmeyip geceleri birlikte hareket eden, gündüzleri farklı davranan diğer konfederasyona da sesleniyoruz; bir an önce, ağustos ayındaki toplu sözleşme feshedilmeli. Derhal yeni bir toplu sözleşme düzeni kurulmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ayrımcı politikalardan vazgeçerek, demokratik ve grevli bir toplu sözleşme yasasının çıkartılması için hemen harekete geçmelidir."

Konuşmanın ardından, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'un da aralarında bulunduğu, uluslararası sendikal organizasyonlarda yöneticilik yapan isimlerin mesajları okundu.

"Geçinemiyoruz", "İşsizliğe, yoksulluğa hayır" ve "Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz" pankartlarının açıldığı mitingde, sanatçı Mustafa Özarslan ve Grup Çığ konser verdi.

Geniş güvenlik önemlerinin alındığı mitinge, bazı siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

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